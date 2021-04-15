Türkiye genelinde mart ayında 111 bin 241 konut satıldı

TÜİK Mart ayı konut satış istatistikleri yayınladı.

Türiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu.

EN FAZLA KONUT SATIŞI İSTANBUL'DA

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.





İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MART AYINDA 21 BİN 815 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

MART AYINDA 33 BİN 365 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 77 BİN 876 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 77 bin 876 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 22,9 AZALDI

Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 63,5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise yüzde 1,9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25,2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise yüzde 21,8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MART AYINDA 4 BİN 248 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 4 bin 248 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.

Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 azalarak 9 bin 887 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.