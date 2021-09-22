Türkiye İngiltere'den 3 ayda 200 bin turist bekleniyor

İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkartması turizmcileri heyecanlandırarak önümüzdeki dönemde gelecek turist sayısı ve girdilere ilişkin tahminlerini artırdı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bir açıklama yaparak, Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının 3 ayda yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngördüklerini söyledi.

“KAPALI PAZARLAR DIŞINDA KALAN BİRKAÇ ÜLKE İÇİN ZİYARETÇİ SAYILARI 2019 YILINI YAKALAR SEVİYE GELDİ”

Bağlıkaya, turizm sektöründeki gelişmelere ilişkin, yabancı turist açısından bakıldığında birçok ülkenin seyahatleri yasakladığını veya ağır karantina şartları uyguladığını anımsatarak, kapalı pazarlar, yani seyahat etmesi mümkün olmayan pazarların dışında kalan Rusya, Ukrayna gibi birkaç ülke için ziyaretçi sayılarının 2019 yılını neredeyse yakalar seviyede olduğunu belirtti.

“YABANCI TURİST AÇISINDAN 2021 YILINI, REKOR YIL OLARAK GÖRÜYORUZ”

Bağlıkaya, yabancı turist açısından 2021 yılını, rekor yıl olarak gördükleri 2019 yılının yüzde 40’ı civarında kapatılacağını beklediklerini aktararak, özellikle İngiltere pazarına bel bağlayan birçok meslektaşının mağduriyetler yaşadığını dile getirdi.

BUGÜNDEN İTİBAREN TÜRKİYE, İNGİLTERE TARAFINDAN KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKTI

İngiltere’nin 22 Eylül'den itibaren Türkiye'yi, seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması yönündeki kararını olumlu bulduklarını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“JET2 HOLİDAYS ŞİRKETİ DE 23 EYLÜL İTİBARIYLA DALAMAN VE ANTALYA UÇUŞLARINA BAŞLAMA KARARI ALDI”

"Biz aslında bu kararın çok daha önceden çıkmasını umuyorduk. Türkiye’yi özleyen ve ülkemizde tatil yapmayı arzu eden İngiltere’den çok sayıda misafirimiz de bu kararı bekliyordu. Tur operatörleri de bu yöndeki beklenti dahilinde rezervasyonları almaya başlamıştı. Jet2 Holidays şirketi de 23 Eylül itibariyle Dalaman ve Antalya uçuşlarına başlama kararı aldı. Dolayısıyla, Türkiye’nin kırmızı listeden çıkartılması yönündeki kararın turizme olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz.

İNGİLTERE’DE EKİM AYINDA OKULLAR ARA TATİL PLANLAMASI YAPACAK

İngiltere’de ekim ayında okullarda ara tatil planlaması mevcut. Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor. Bu çerçevede 22 Eylül’den sonraki son 3 aylık dönemde Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz."

"OVP'DEKİ HEDEFLERİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Firuz Bağlıkaya, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2021 yılında, kendilerinin rekor yıl olarak gördüğü 2019 yılı rakamlarının yüzde 40’ı civarında bitecek gibi göründüğüne işaret ederek, "Bu hedefin şaşacağını düşünmüyorum. 2022-2024 hedeflerine bakıldığında ise OVP'de, biz turizmcilerin gözünden planın temkinli olduğunu söylemek mümkün. Biz TÜRSAB olarak bu rakamların çok üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

“2024’TE DÖVİZ GELİRİMİZ 40 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE OLACAK”

Türkiye'nin turizmde 2019 verilerine göre, 35 milyar dolar civarında döviz geliri olduğunu anımsatan Bağlıkaya, "2024’te döviz gelirimizin 40 milyar doların üstünde olacağına ben yürekten inanıyorum." dedi.