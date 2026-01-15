Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde 'Kış Konferansları' Başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, sanat tarihi alanındaki öğrenim programlarını “Kış Konferansları” ile sürdürüyor. 24 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve altı hafta sürecek konferans serisi, Anadolu topraklarında sanatın Selçuklu ve Doğu Roma’dan Osmanlı’ya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan serüvenine ışık tutacak.

ANADOLU’NUN SANAT MİRASI ELE ALINIYOR

“Anadolu Mirası” başlığı altında düzenlenen ilk iki oturumda, Anadolu’nun köklü sanat gelenekleri mercek altına alınacak. İlk oturumda Dr. Nazlı Pektaş, Selçukluların mimariden el sanatlarına uzanan özgün sanat mirasını aktaracak. İkinci oturumda ise Doç. Dr. Koray Durak, Doğu Roma İmparatorluğu’nun güçlü ve kalıcı sanat geleneğini ele alacak.

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E SANATIN DÖNÜŞÜMÜ

Programın devamında Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı minyatür sanatının üslup, teknik ve görsel dünyasını inceleyecek. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan Batılılaşma sürecinde Türk resim sanatının geçirdiği dönüşümü değerlendirecek. Doç. Dr. Ayşe Köksal ise erken Cumhuriyet döneminde modern Türk sanatının yeni bir kimlik arayışı içindeki gelişimini tartışmaya açacak.

ÇAĞDAŞ SANATIN GÜNCEL OKUMALARI

Konferans serisinin son oturumunda Doç. Dr. Seda Yavuz, günümüz sanat pratiklerini, kavramsal çerçevelerini ve çağdaş sanatın küresel bağlamdaki yerini ele alacak.

PROGRAM VE KATILIM BİLGİLERİ

Altı haftalık konferans programı, cumartesi veya pazar günleri 11.00–13.00 saatleri arasında müzenin BlackBox salonunda gerçekleştirilecek. Sanatseverler oturumlara tek tek katılabilecek; tüm etkinliklere katılanlara program sonunda sertifika verilecek. Konferansların tekil biletleri, İş Bankası kartlarına yüzde 20 indirim ayrıcalığıyla Biletix üzerinden satışa sunuluyor.

RHM KIŞ KONFERANSLARI TAKVİMİ

24 Ocak Cumartesi (11.00–13.00): Anadolu Mirası-1: Selçuklu Dönemi Sanatı ve Yansımaları – Dr. Nazlı Pektaş

31 Ocak Cumartesi (11.00–13.00): Anadolu Mirası-2: Doğu Roma Sanat Geleneği – Doç. Dr. Koray Durak

8 Şubat Pazar (11.00–13.00): Osmanlı Minyatür Sanatı – Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu

14 Şubat Cumartesi (11.00–13.00): Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Resim Sanatı – Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu

21 Şubat Cumartesi (11.00–13.00): Erken Cumhuriyet ve Modern Türk Sanatının Gelişimi – Doç. Dr. Ayşe Köksal

1 Mart Pazar (11.00–13.00): Çağdaş Sanat Okumaları – Doç. Dr. Seda Yavuz