Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı

Çeşitli kurumlar asgari geçim endekslerini hazırlıyor. Kamu-Sen de çalışan bir kişinin yoksulluk sınırını 5 bin 584, dört kişilik ailenin asgari geçim haddini 11 bin 898 lira olarak hesapladı.

Türkiye Kamu-Sen, çalışan bir kişinin açlık sınırını, yoksulluk sınırını, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddini, ortalama gıda ve barınma harcamalarının toplamını rakamlarla ortaya koydu.

BİR KİŞİNİN AÇLIK SINIRI 4 BİN 433 LİRA OLDU

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Ar-Ge Merkezince TÜİK'in ocak 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 4 bin 433 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira olarak belirlendi.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 4 BİN 240 LİRA OLDU

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 11 bin 898 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 240 lira oldu.





"YILLIK ZAM ORANININ TAMAMINA YAKLAŞAN ENFLASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların cebine yansıyan enflasyonun açıklanan enflasyondan daha fazla olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Daha ilk aydan 6 ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ayda dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 1.525 lira artmıştır. Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında erimektedir. Yüksek enflasyon döneminde ortaya çıkan mağduriyeti gidermek adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekiyor."