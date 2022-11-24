Türkiye, KKTC'ye 2,5 milyar lira ek kredi sağlayacak

Türkiye'nin, KKTC'ye 448 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 2,5 milyar lira ek kredi sağlayacağı açıklandı.

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), 448 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 2,5 milyar lira ek kredi sağlayacağı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Türkiye ile KKTC arasında 14 Nisan'da imzalanan iktisadi ve mali anlaşmaya ek milletlerarası anlaşmaya ek olarak Türkiye tarafından sağlanacak kredi yardımlarına da 2,5 milyar lira ödenek eklendi.

Altyapı yatırım ve reel sektör projelerinin finansmanı için

Türkiye'nin KKTC'ye sağlayacağı 448 milyon lira hibe ek ödenek, altyapı yatırım ve reel sektör projelerinin finansmanında kullanılacak.

Reuters'in haberine göre, ek kredinin ayrıca KKTC'nin bütçe açığı, kamu sektörü ve reform destekleme kalemlerinin finansmanında kullanılması öngörülüyor.