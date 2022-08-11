Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın işlem hacmi açıklandı

TÜRİB, kısa zaman içinde işlem hacmini 56,6 milyar liraya artırma başarısını gösterdi.

26 Temmuz 2019'da işlemlerine başlayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) 3 yılda işlem hacmi 56,6 milyar liraya, işlem miktarı 20,7 milyar kilograma ulaştı.

İşlem hacmi 6 katına çıktı

TÜRİB'in 2019'da aylık ortalama işlem hacmi 613 milyon lira iken 2022 itibarıyla bu tutar 3,8 milyar liraya ulaşarak yaklaşık 6 katına çıktı.

Yatırımcı sayısı 4 kat arttı

AA'nın haberine göre, borsada 17 tarım ürününe dayalı ELÜS işlemi yapılabiliyor. Toplamda 25,3 milyar lira ile en çok buğday işlem görürken bunu 22,2 milyar ile mısır ve 5,6 milyar ile arpa izledi. Borsa faaliyete geçtiğinde yaklaşık 30 bin kayıtlı yatırımcı bulunurken bu rakam şu an 4 katın üzerinde artarak 137 bini aştı.

TÜRİB'in ilk üç yıllık performansı