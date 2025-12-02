Türkiye ve Avrupa, liderlik kavramını yeniden şekillendiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Page Executive’in küresel raporu “Talent Trends 2025: Executive & Senior Leadership Edition”, Türkiye ve Avrupa’daki üst düzey yöneticilerin artık başarıyı maaş ve ünvanla değil, amaç, refah ve denge kavramlarıyla tanımladığını ortaya koyuyor.

BAŞARININ YENİ ÖLÇÜTÜ: DENGE, TATMİN VE ANLAM

2025 yılı itibarıyla Avrupa ve Türkiye’deki yöneticiler için iş-yaşam dengesi ve iş tatmini, ücretlendirme kadar önemli hale geldi.

Türkiye’de liderler artık yalnızca finansal getiriyi değil; özerklik, esneklik ve aidiyet duygusuyla güçlenebilecekleri ortamları önceliklendiriyor.

Gerçek esneklik, net bir amaç duygusu ve anlamlı etki fırsatları sunan kuruluşlar, hem yerel hem küresel ölçekte en çok tercih edilen işverenler haline geliyor.

"LİDERLİK, ARTIK SONUÇ ODAKLI ÖLÇÜLMÜYOR"

Page Executive Türkiye Direktörü Melih Mümünoğl,u konuyla ilgili şunları söyledi:

Liderlik artık sadece sonuç odaklı olmakla ölçülmüyor; insan odaklı, değer temelli bir yaklaşım yeni başarının tanımını oluşturuyor.



Türkiye’de yöneticiler, kendilerini geliştirebildikleri, güvene dayalı ve anlam yaratan ortamlarda daha uzun vadeli bir bağlılık sergiliyor.



Şirketler, liderlerine refah ve amaç duygusu sundukça hem performans hem de sürdürülebilirlik artıyor.

GÜVEN VE KAPSAYICILIK: LİDERLİK KÜLTÜRÜNÜN TEMELİ

Rapor, Türk yöneticiler arasında güven ve kapsayıcılık konularında hâlâ önemli bir gelişim alanı olduğunu gösteriyor. Yöneticilerin yalnızca yüzde 18’i kurumlarının gerçekten kapsayıcı olduğunu belirtirken, sadece yüzde 24’ü iş yerinde tamamen özgün olabildiğini söylüyor. Ayrıca, yöneticilerin yüzde 49’u, şirketlerinin iş ihtiyaçları ile çalışan refahı arasında denge kurabildiğine inanıyor. Bu oran Avrupa ortalamasının üzerinde olsa da kurumların liderlik beklentileriyle kurumsal hedefleri daha iyi uyumlaştırması gerektiğine işaret ediyor.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA YENİ LİDERLİK BECERİLERİ

Raporun dikkat çekici bulgularından biri de yapay zekâ (AI) kullanımıyla ilgili. Avrupa’daki üst düzey yöneticilerin yüzde 60’ı üretken AI araçlarını aktif biçimde kullanırken, Türkiye’de bu oran yüzde 38 seviyesinde. Bu fark, Türkiye’deki liderler için büyük bir fırsata işaret ediyor. AI teknolojisinin sunduğu potansiyeli hayata geçirmek için, şirketlerin eğitim, stratejik yönelim ve öğrenme kültürüne yatırım yapması gerekiyor.AI, insan kararlarını destekleyen bir araç olarak konumlandığında, liderlerin stratejik vizyonunu güçlendiren bir unsur haline geliyor.

YENİ NESİL LİDERLİĞİN KODLARI

Bugünün yöneticileri hâlâ hırslı ancak bu hırs artık farklı bir biçim alıyor. Yöneticiler büyümek istiyorlar ama bunu anlamlı, sürdürülebilir ve insani bir biçimde yapmak istiyorlar. Kendilerine güvenen, gelişimlerini destekleyen ve daha büyük bir amacın parçası olduklarını hissettiren kurumlar, geleceğin liderleri için fark yaratıyor.

AMAÇ VE REFAH YOLUYLA YENİDEN TANIMLANAN BAŞARI

Page Executive’in 2025 liderlik raporu, hem Türkiye’de hem Avrupa’da yeni bir yönetici profiline işaret ediyor: Refahı, anlamı ve insani değerleri merkeze alan; yapay zekâ çağında bile insan odaklı liderliği ön planda tutan bir yönetici profili.

Bu dönüşüm, yalnızca liderlerin değil, onlara ilham veren kurumların da geleceğin iş dünyasında kalıcı etki yaratma biçimini yeniden tanımlıyor.