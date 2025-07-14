Türkiye ve Umman arasında yeni iş birliği: Enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye, bölge ülkeleri ile yeni iş birlikleri yapmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Umman'ın başkenti Muskat'a gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile iki ülke arasında enerji potansiyelini güçlendirecek bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Görüşmenin ardından Türkiye ve Umman arasında enerjide somut iş birliklerinin önünü açacak mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Bu anlaşma ile petrol ve doğalgaz keşfinden taşınmasına ve işlenmesine kadar uzanan süreçlerde ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi de anlaşmamızın temel unsurları arasında yer alıyor. Mevcut iş birliklerimizi farklı sektörlerde de ileriye götürecek bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde somut projelerle derinleşmesini ve her iki ülke için ortak kazanımlar üretmesini temenni ediyorum.

Bakan Bayraktar, Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile de bir araya geldiklerini, görüşmede petrolden doğalgaza yenilenebilir enerjiden elektrik altyapısına kadar birçok alanda karşılıklı ve üçüncü ülkelerde olası yatırım fırsatlarını ele aldıklarını kaydetti.

ÜÇLÜ ANLAŞMA İMZALANDI

Bayraktar'ın Umman ziyaretine ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Umman'ın üst seviye petrol ve gaz arama üretim sektöründeki varlığını genişletmeye yönelik önemli bir adım attı.

TPAO, Umman Sultanlığı Enerji ve Madenler Bakanlığı (MEM) ve OQ Exploration and Production New Ventures L.L.C. (OQEP) ile üçlü anlaşma imzaladı.

3 AYLIK ÖZEL HAK

Bu anlaşma kapsamında TPAO, MEM ve OQEP'ye belirli sahaları değerlendirmek ve incelemek üzere 3 aylık özel hak tanıdı.

Ayrıca TPAO ile OQEP arasında, yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla iş birliği anlaşması da imzalandı.