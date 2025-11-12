Türkiye, yenilenebilir enerjide YEKA ihalelerine devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırma hedefi doğrultusunda 2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi düzenlemeyi sürdürecek.

BU YIL 2 BİN MEGAVATLIK KAPASİTE TAHSİSİ

Yılın başında yapılan YEKA Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) 2024 yarışmalarıyla, 3 şehirdeki 5 YEKA alanında toplam 1.200 megavat bağlantı kapasitesi tahsis edildi.

Ayrıca YEKA Güneş Enerjisi Santrali (GES) 2024 yarışmaları kapsamında 6 ayrı bölgede 800 megavat kapasite tahsis edilen projelerin sözleşmeleri de imzalandı.

Yeni dönem için YEKA GES 2025 başvuruları 18 Kasım’da, YEKA RES 2025 başvuruları ise 2 Aralık’ta alınacak.

ARTAN ELEKTRİK TALEBİNE YEKA FORMÜLÜ

Türkiye’de 2000-2024 yılları arasında elektrik talebi, ekonomik büyümeye paralel olarak yıllık ortalama yüzde 4,3 oranında arttı.

Bu artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yerli kaynakların kullanımı ve yeni teknolojilerin enerji üretim portföyüne kazandırılması stratejik önem kazandı.

Ekim 2016’da yayımlanan YEKA Yönetmeliği ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni bir model uygulamaya konuldu.

6 BİN MEGAVATLIK KAPASİTE TAHSİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2016’dan bu yana yapılan YEKA yarışmalarıyla, 3 bin 170 megavatı güneş, 2 bin 850 megavatı rüzgar olmak üzere toplam 6 bin 20 megavat kurulu güce sahip projelere kapasite tahsisi yapıldı.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjide arz güvenliği hedefleri doğrultusunda hazırlanan 2035 Enerji Yol Haritası, rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı amaçlıyor.

ŞEBEKE ALTYAPISINA 30 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Yenilenebilir enerjinin kesintili üretim yapısı nedeniyle şebeke altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hâlihazırda 76 bin kilometrelik iletim hattı ve 1,5 milyon kilometrelik dağıtım ağı bulunuyor. Bu altyapının yenilenebilir kapasite artışına uyum sağlaması için 2035’e kadar 30 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor.

Bu süreçte 25 bin kilometre yeni yüksek gerilim hattı ve yeni trafo merkezleri devreye alınacak.

"YEKA İHALELERİ YATIRIM VE TEKNOLOJİ İÇİN FIRSAT"

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, YEKA yarışmalarının Türkiye’ye milyarlarca liralık yatırım kazandıracağını söyledi:

YEKA projeleri, yenilenebilir enerji sektöründe özellikle yerli aksam üreticilerine büyük katkı sağlıyor. İhale takvimlerinin önceden belirlenmesi, sanayicilere uzun vadeli plan yapma imkânı tanıyacaktır.

Kalaycı, bu yatırımların hem türbin kanadı, kule ve jeneratör gibi rüzgar ekipmanlarına hem de güneş panelleri ve yardımcı bileşenlere olan talebi artıracağını, bunun da yerli üretim ve teknolojik gelişimi teşvik edeceğini vurguladı.