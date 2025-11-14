Türkiye'de arabuluculara 3,8 milyon dosya gönderildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Harun Uyanıkoğlu, 2024'te 1 milyon 800 bin dosyaya arabuluculuk ataması yapıldığını ilan etti.

Diyarbakır Barosu ek hizmet binasında düzenlenen programda arabulucu avukatlarla bir araya gelen Uyanıkoğlu, arabuluculuğun 2013'te mevzuata girdiğini, 2014'te ise ilk arabulucu meslektaşlarının göreve başladığını ifade etti.

KİRA UYUŞMAZLIKLARI DA ÇÖZÜLÜYOR

2018 yılında ilk kez işçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline geldiğini kaydeden Uyanıkoğlu, "Yakın zamanda yapılan düzenlemelerle arabuluculuğun özel hukukun her alanında hem ihtiyari hem dava şartı olarak uygulandığını görüyoruz. Kira uyuşmazlıkları da arabulucuların önüne geldi. Kira uyuşmazlıklarında arabulucuların toplumda birçok olumsuz olayın önüne geçtiğini, arabuluculuğun kira uyuşmazlıklarında da huzuru ve barışı getirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

"ARABULUCULAR SAYESİNDE MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜ AZALDI"

Uyanıkoğlu, nihai amaçlarının yapılacak anlaşmalarla toplumda barış ve huzurun sağlanması olduğunu dile getirerek, bir diğer amaçlarının ise mahkemelerin iş yükünü azaltmak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: