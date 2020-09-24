Türkiye'de esnaf ve sanatkar sayısındaki artış zirveye çıktı

Bireylerin kendi girişimi ile iş yeri açması aslında kendi istihdamlarını sağlamak ve yanlarında çalıştırdıkları kişileri de iş sahibi yapmaları açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'de 31 Ağustos itibarıyla toplam 1 milyon 983 bin esnaf ve sanatkar faaliyet gösteriyor.

İçinde bulunduğumuz yılı değerlendirdiğimizde ise ocak-ağustos döneminde tescil edilen esnaf ve sanatkar sayısının 259 bine yaklaştığını görüyoruz. Ve bu sayı, son 5 yılın zirvesi oldu.

Son yıllara baktığımızda önce TL üzerindeki manipülasyonlar sonra da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile zor geçen ekonomik dönemde alınan bu yol, bir başarı olarak değerlendiriliyor.

SON 8 AYLIK DÖNEM 5 YILIN ZİRVESİ

Son dönemde iş yerini kapatan esnaf sayısı ise 8 aylık dönemler dikkate alındığında son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, yılın 8 aylık döneminde tescil edilen esnaf ve sanatkar sayısı 258 bin 719 oldu.

ESNAF VE SANATKAR, BU YILIN 8 AYINDA, 5 YILIN EN DÜŞÜK ORANINDA KEPENK KAPATTI

Ocak-ağustos dönemleri dikkate alındığında en fazla kepenk 2018 yılında kapatıldı. Sözkonusu yılda 71 bin 825 kişi iş yerini kapattı. Bu sayı geçen yıl 69 bin 672, 2017'de 64 bin 305 ve 2016'da 63 bin 208 olarak gerçekleşti.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise koronavirüs salgınının etkilerine rağmen iş yerini kapatan esnaf ve sanatkar sayısı son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve 60 bin 870 olarak kayda geçti.

ESNAF EN FAZLA 2017'DE MESLEK KOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Esnafın en fazla meslek kolunu değiştirdiği yıl ise 2017 oldu. Söz konusu yılın 8 aylık döneminde 696 bin 164 esnaf işini değiştirdi. Bu yılı 266 bin 353 ile 2016, 113 bin 118 ile 2019 ve 84 bin 562 ile 2018 yılı takip etti.

Bu yılın 8 aylık döneminde tadil sayısı 72 bin 212 ile son 5 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

KADIN ÜYELERDEN İLK GİRİŞTE ÜCRET ALMAYINCA SAYI ARTTI

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar tescilinin son 5 yılın zirvesinde olmasına ilişkin şunları söyledi:

"Bu tablonun en önemli sebebi kadın üyelerimizden ilk girişte ücret almamamızdır. Şu anda 330 bine yakın kadın üye sayımız var. Bu rakam birçok devletin nüfusundan fazla. Gelecekte esnafa yapılacak teşviklerle bu sayı daha da artacaktır. Küçük esnaf ekonominin barometresidir."

SAYILAR DAHA DA ARTABİLİR

Şahıs firmalarının esnaf ve sanatkarlar odalarına ve aynı zamanda ticaret odalarına kayıt yaptırdığını düşünüldüğünde, farklı odalara kayıt yaptıran ve bu kesimi temsil eden toplam iş yeri sahibi sayısı daha da artacaktır.