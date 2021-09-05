Türkiye'de ilk 6 ayda 11.7 milyon varil petrol üretildi

Türkiye’nin “Millî Enerji ve Maden Politikası” ile başlattığı hidrokarbon üretim atağı, artarak devam ediyor.

Türkiye'nin enerji politikaları üretimleri artırmaya yönelik sürüyor. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de yaptığı büyük doğalgaz rezervi keşifleriyle Türkiye bir yandan denizlerde üretime hazırlanırken diğer yandan petrol üretimini her geçen gün artırıyor.

11 MİLYON 725 BİN VARİL HAM PETROL ÜRETİLDİ

Türkiye, hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk 6 ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti.

YURT İÇİ HAM PETROL ÜRETİMİ 1 MİLYON VARİL ARTTI

2021’in ilk 6 ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı.

VARİL ÜRETİMİ YÜZDE 10 YÜKSELDİ

Türkiye, söz konusu üretim rakamlarıyla, 2020’nin aynı döneminde elde edilen 10 milyon 731 bin varil üretimi de yaklaşık yüzde 10 artırmış oldu.