Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Melodili yol uygulamasına geçildi

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Melodili yol uygulaması"na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın çalışma şekliyle ilgili, "Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor." bilgisini verdi.

Sürücüler, bu yolda belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı duyuyor.

TİTREŞİM VE SESLER EZGİYE DÖNÜŞÜYOR

Uraloğlu, oyuklar veya işaretlemelerin, araçlar belirli hızla yoldan geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlandığını belirterek, bunların, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırıldığını ve sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve seslerin birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağladığını ifade etti.

"UYGULAMA TÜRKİYE'DE İLK KEZ ANKARA'NIN NALLIHAN İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ"

Uygulamanın Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini bildiren Uraloğlu, "Uygulama, ilk kez Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresindeki Eymir köyü mevkisinde tamamlandı, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildi. 12 Mayıs'ta başlattığımız çalışmalar 16 Mayıs'ta sona erdi. Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyorlar." ifadesini kullandı.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE UYGULAMA YERLEŞİM YERLERİNİN UZAĞINDA YAPILIYOR

Bakan Uraloğlu, uygulamanın ikinci etabı için çalışmaların 17 Mayıs'ta Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde Kertek mevkisinde başlatıldığını belirterek, "Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetler artıyor. Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UYGULAMA İÇİN YOLİN BAZI KRİTERLERE SAHİP OLMASI GEREKİYOR

Uygulamanın en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: