Türkiye'de kadın esnaf sayısı 400 bine yaklaştı

Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyonu geçerken kadın esnaf sayısı 400 bin bandına dayandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, eylül ayı sonu itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 2 milyon 99 bini buldu. Kadın esnaf sayısı ise 385 bine ulaştı.

İstanbul, 50 bin 517 kadın esnaf sayısıyla ilk sırada yer alırken bu kenti 29 bin 872 ile İzmir, 22 bin 205 kadın esnafla Ankara takip etti. En az kadın esnaf 178 ile Bayburt'ta yer aldı. Ardahan'da 276, Siirt'te 309 kadın esnaf bulunuyor.

En yoğun il Çanakkale

Kadın esnafın, toplam esnafa kıyasla en yoğun olduğu il ise yüzde 25,83 ve 6 bin 119 kişiyle Çanakkale oldu. Uşak yüzde 25,82 ile ikinci, Balıkesir yüzde 23,63 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadın esnaf yoğunluğunun en az bulunduğu ilin 309 kişi ve yüzde 6,41 ile Siirt olduğu görüldü. Ağrı yüzde 6,95, Bitlis yüzde 7,17 ile bu ili takip etti.

En çok tercih edilen iş kolları

Ülke genelinde kadın esnafın en çok tercih ettiği iş kolu "kuaförler, güzellik salonları ve manikürcüler" olarak belirlendi. Bu alanı sırasıyla "terziler, dokumacılar, konfeksiyoncular, giyim zanaatkarları", "tuhafiye, manifaturacı ve hazır giyimciler", "lokantacılar" ve "bakkallar" takip ediyor.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine, esnaf ve sanatkarlar içinde kadın esnaf ve sanatkarların oranının yüzde 18,34 olduğunu söyledi.

"Temennimiz kendi işinin patronu olan kadınlarımızın artması"

Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip teşkilat olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Palandöken, "Temennimiz, kendi işinin patronu olan kadınlarımızın sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesidir. Kadınların istihdama katılması, ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi, aile içinde ve sosyal hayatta da sorunların çözümüne katkı sağlar." dedi.

"Teşvik ve destekler hayata geçirilecektir"

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyaç olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda öncelikle teşkilatımızdaki kadın esnaf ve sanatkar sayısını artırmak, mevcut kadın esnafımızın ülke içindeki ekonomik konumunu geliştirmek ve güçlendirmek, ayrıca kadınlarımızı esnaf ve sanatkarlığa özendirmek için gerekli teşvik ve destekleri artırmak amacıyla çeşitli kamu iş birlikleriyle projelerimiz yakın zamanda hayata geçirilecektir."

Kadın esnaf sayısı en yüksek ve en düşük iller şöyle:

İl Adı Kadın Esnaf Sayısı Erkek Esnaf Sayısı Toplam Esnaf Sayısı İl Nüfusu İLK 5 İL







İSTANBUL 50.517 209.316 259.833 15.840.900 İZMİR 29.872 98.288 128.160 4.425.789 ANKARA 22.205 89.916 112.121 5.747.325 ANTALYA 20.199 76.645 96.844 2.619.832 BURSA 17.193 64.732 81.925 3.147.818









SON 5 İL







TUNCELİ 408 2.063 2.471 83.645 BİNGÖL 385 4.255 4.640 283.112 SİİRT 309 4.509 4.818 331.980 ARDAHAN 276 2.312 2.588 94.932 BAYBURT 178 1.959 2.137 85.042

Kadın esnaf oranı en yüksek ve en düşük iller şöyle: