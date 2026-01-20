Türkiye'de konut fiyatları yüzde 27,2, kiralar yüzde 26,2 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zekâ sayesinde güvenli alım satım işlemleri hızla gerçekleşiyor.

Bu yöntemi kullanan Endeksa, Aralık 2025 Konut Değer Raporu’nu açıkladı.

Verilere göre aralık ayında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 27,2, aylık bazda ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

Enflasyon etkisi göz önüne alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,7 düştü. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 37 bin 800 TL olurken, ortalama konut fiyatı 4,7 milyon TL olarak hesaplandı.

KONUT YATIRIMI GERİ DÖNÜŞÜ 14 YIL

Konut yatırımının geri dönüş süresi ise 14 yıl oldu.

Konut satış adetlerine bakıldığında aralık ayında 254 bin 777 adet konut satıldığı görülüyor.

Bu rakamla birlikte konut satışları, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,8 arttı. 2025 yılında ise konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 adede ulaştı. Bu rakamla konut satışlarında tarihi zirve görüldü.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 29 bin 149 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, aralık ayında yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. 2025 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yıla göre yüzde 49,3 artarak 236 bin 668’e yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE KİRALAR YÜZDE 26,2 ARTTI

Endeksa’nın güncel verilerine göre Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 26,2 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. Enflasyondan arındırılmış verilere göre kiralar yıllık bazda reel olarak yüzde 3,6, aylık bazda ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

ORTALAMA KİRA BEDELİ: 25 BİN 380 TL

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare kira fiyatı 229 TL, ortalama kira bedeli ise 25 bin 380 TL oldu.

"EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ YÜZDE 49,3 İLE KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDA GERÇEKLEŞTİ"

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, rapora ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

2025 yılında konut satışları 1,6 milyonun üzerine çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Geçtiğimiz yıla kıyasla en dikkat çekici artış yüzde 49,3 ile kredili konut satışlarında gerçekleşirken, satış adetlerinde ağırlık hâlâ ikinci el konutlarda. Endeksa verilerine göre hem kira hem de satış fiyatlarında nominal artışlar yaşansa da, enflasyondan arındırıldığında düşüş görülmesi, 2022 yılında yaşanan yüksek artışların ardından piyasanın dengelendiğini gösteriyor. Satış adetleri talebin hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyarken, bu talebin henüz fiyatları yukarı yönlü baskılamadığı görülüyor. Beklenen faiz indirimleriyle birlikte krediye erişimin kolaylaşması durumunda, önümüzdeki dönemde konut fiyatlarında reel yükseliş görülebilir.

EN FAZLA DEĞER ARTIŞI OLAN İLLER: DİYARBAKIR, SAMSUN VE BATMAN

Endeksa verilerine göre aralık ayında en çok konut satışının gerçekleştiği ilk 30 il değerlendirildiğinde yatırımcıya en çok kazandıran şehirler Diyarbakır, Samsun ve Batman oldu.

Diyarbakır’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 44,7 artarken, enflasyondan arındırıldığında reel artış yüzde 10,5 olarak hesaplandı. Kentte ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin 886 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,9 milyon TL oldu.

Samsun’da konut satış fiyatlarında nominal artış yüzde 37,4 olurken, reel artış yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 33 bin 478 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,8 milyon TL olarak kaydedildi.

Batman’da ise konut satış fiyatları nominal olarak yüzde 36,7 artarken, reel artış yüzde 4,3 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 24 bin 691 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

KONUT FİYATLARININ ARTIŞ HIZI DÜŞÜK OLAN İLLER

En çok konut satışının olduğu ilk 30 il içinde satılık konut fiyatlarının bir yılda en az yükseldiği iller ise Hatay, Gaziantep ve Muğla oldu.

Hatay’da satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 15,9 artarken, enflasyondan arındırılmış verilere göre reel olarak yüzde 11,5 geriledi. Hatay’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 426 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,8 milyon TL oldu.

Gaziantep’te satış fiyatları nominal olarak yüzde 21,3 yükselirken, reel olarak yüzde 7,4 düşüş kaydetti. Kentte ortalama konut metrekare satış fiyatı 26 bin 203 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,1 milyon TL olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde en yüksek gayrimenkul fiyatlarına sahip il olan Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 77 bin 319 TL, ortalama konut fiyatı ise 9,8 milyon TL oldu. Satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 22 artarken, reel olarak yüzde 6,9 geriledi.

4 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA ANKARA İLK SIRADA

Türkiye’nin en büyük dört ili arasında satılık konut fiyatlarının bir yılda en fazla arttığı il Ankara oldu. Başkentte nominal fiyat artışı yüzde 33,6 olurken, reel bazda yüzde 2 artış kaydedildi. Ankara’da konut metrekare fiyatı 34 bin 55 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 4,4 milyon TL’ye yükseldi.

İstanbul’da konut fiyatları nominal olarak yüzde 29,3 artarken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 1,3 düşüş yaşandı. İstanbul’da ortalama konut metrekare fiyatı 57 bin 874 TL, ortalama konut fiyatı ise 6,6 milyon TL oldu.

İzmir’de satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24,8 nominal artış gösterirken, reel olarak yüzde 4,7 geriledi. Kentte ortalama konut metrekare fiyatı 48 bin 154 TL, ortalama konut fiyatı ise 6 milyon TL olarak kaydedildi.

Bursa’da ise yıllık nominal artış yüzde 25,9 olurken, reel bazda yüzde 4,5 düşüş yaşandı. Bursa’da ortalama konut metrekare fiyatı 32 bin 294 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,3 milyon TL oldu.