Türkiye'de otomobil satışları şubat ayında azaldı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı şubat ayına göre yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu.

Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 38 daralarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.

TOPLAM OTOMOTİV PAZARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Ancak 10 yıllık Şubat ayı ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, toplam otomotiv pazarı yüzde 59,3, otomobil pazarı yüzde 75,8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,4 oranında artış gösterdi.

2025 yılının Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 azalarak 159 bin 384 adede geriledi.

İKİ AYDA 132 BİN OTOMOBİL SATILDI

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,8 düşüşle 131 bin 965 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 30,4 daralarak 27 bin 419 adede indi.

DÜŞÜK VERGİ DİLİMİNE GİREN ARAÇLARA İLGİ

Pazarda düşük vergi dilimine giren A, B ve C segmentlerindeki araçlar toplam satışların yüzde 82,6’sını oluşturdu.

C segmenti 74 bin 343 adetle yüzde 56,3, B segmenti ise 34 bin 175 adetle yüzde 25,9 pazar payına sahip oldu.

SUV MODELLER ÖNE ÇIKTI

Gövde tipleri incelendiğinde, SUV modeller yüzde 58,6 pay ve 77 bin 344 adet satışla öne çıktı.

Sedan araçlar yüzde 24,6 payla 32.481 adet, hatchback modeller ise yüzde 16,1 payla 21 bin 238 adetlik satış rakamına ulaştı.

BENZİNLİ ARAÇLAR SATIŞTA İLK SIRADA

Yakıt tipine göre satışlarda benzinli otomobiller yüzde 49,6 pay ve 65 bin 517 adetle ilk sırada yer aldı.

Hibrit araçlar yüzde 28,7 payla 37 bin 864 adet, elektrikli otomobiller yüzde 12,7 payla 16 bin 698 adet, dizel modeller yüzde 8,7 payla 11 bin 430 adet ve otogazlı otomobiller yüzde 0,3 payla 456 adet satıldı.