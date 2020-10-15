Türkiye'den eylülde en çok İranlılar konut satın aldı

Türkiye'den eylülde en çok İranlılar konut satın aldı

Eylül ayında yapancılara konut satışları artışa geçti. Yabancılara konut satışı 5 bin 269 adetle hem bu yılın en yüksek hem de tarihin en fazla satış yapılan ikinci eylül ayı verisi oldu.

Koronavirüsün etkisi ile yabancılara konut satışı sönük geçiyordu. Nisanda da 790 adetlik satışla son 7 yılın en düşük seviyesini gören yabancıya konut satışları, mayıs ayıyla birlikte tekrar yükselişe geçti. Üst üste 5 ay artış gösteren yabancıya konut satışı, eylülde 5 bin 269 adete ulaştı.

YABANCILARA EN FAZLA SATIŞ YAPILAN İKİNCİ EYLÜL VERİSİ

Yabancıya konut satışı, bu yılın eylül ayında 5 bin 269 adetle hem bu yılın en yüksek hem de tarihin en fazla satış yapılan ikinci eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,1, bir önceki aya göre yüzde 35,3 arttı. Böylece yabancıya konut satışı, pandemi öncesi yüksek seviyelerine dönmüş oldu.

BU YIL YABANCILARA TOPLAMDA 26 BİN 165 ADET KONUT SATILDI

Bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 26 bin 165 adet konut yabancıların olurken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 31 bin 925 seviyesinde gerçekleşmişti.

İSTANBUL'DA TARİHİN EN YÜKSEK EYLÜL SATIŞI

Yabancıların en fazla tercih ettiği ve geçen ay 2 bin 370 adetlik satışla tarihin en yüksek eylül konut satışının görüldüğü İstanbul'da, bu yılın 9 ayında toplam 11 bin 966 konut yabancıların oldu.

ANTALYA İKİNCİ TERCİH EDİLEN ŞEHİR OLDU

Antalya, satılan 1.018 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 347 konutla Ankara, 239 Bursa ve 168 konutla Yalova takip etti.

Yabancılar 9 aylık dönemde Antalya'dan 5 bin 125, Ankara'dan 1829, Bursa'dan 882 ve Yalova'dan 821 konut satın aldı.

EYLÜLDE EN ÇOK İRANLILAR TÜRKİYE’DEN KONUT SATIN ALDI

Türkiye'den eylülde en fazla konutu 908 adet ile İranlılar aldı. İranlıları 826 konutla Iraklılar ve 448 konutla Ruslar izledi. Yılın ilk 3 çeyreğinde liderliği 4 bin 716 konutla İranlılar sürdürdü. Söz konusu dönemde Iraklılar 4 bin 165, Ruslar 1895, Afganlar 1277 ve Azeriler 711 konutun sahibi oldu.

"KONUTTA YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ VE GÜVENİ SÜRÜYOR"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ise yabancıya satışta 5 bin 200'lerin çok iyi rakam olduğunu belirterek, dünyanın her yerinden alıcı olmasının, Türkiye gayrimenkul sektörünün canlılığını gösterdiğini söyleyerek "Döviz kurundaki artış bizlere olumsuz yansısa da yabancıya satışa pozitif etkisi oluyor. Gelecek ay verilerinde yabancıya satışın bir miktar daha arttığını konuşacağız." dedi.