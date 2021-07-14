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    Türkiye'den KKTC'ye 500 milyon dolarlık kredi desteği

    Türkiye'den KKTC'ye 500 milyon dolarlık kredi desteği

    Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 500 milyon dolar kredi sağlamasına yönelik anlaşma Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 14.07.2021 - 07:09
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    Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle KKTC'ye nüfusundan fazla oranda aşı,  birçok kez sağlık malzemesi gönderirken, finansal yardımda da bulundu.

    ORMAN YANGINLARINA KARŞI 3 HELİKOPTER

    Son olarak, orman yangınlarına karşı KKTC'ye 3 helikopter ve yangınlarda kullanılmak üzere çeşitli ekipmanlar gönderildi.

    Türkiye den KKTC ye 500 milyon dolarlık kredi desteği #1

    KKTC ÇİFTÇİSİNE DE DESTEK

    Bunun yanında, KKTC'de koronavirüs sürecinde olumsuz etkilendikleri gerekçesiyle tarım sektöründe çalışan 5 bin 768 kişiye 10 milyon lira hibe yapılacağı açıklandı.

    SALGIN YARDIMLARINDAN SONRA 500 MİLYON DOLAR KREDİ

    "Yavru Vatan" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olduğunu hissettiren Türkiye, bu kez de 500 milyon dolarlık bir krediye onay verdi.

    Türkiye den KKTC ye 500 milyon dolarlık kredi desteği #2

    AMAÇ, İKİLİ ANLAŞMALARIN YERİNE GETİRİLMESİ

    Kredinin amacı, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ekonomik ve mali işbirliği anlaşmalarındaki hükümlerin yerine getirilmesi olarak belirtildi.

    Türkiye den KKTC ye 500 milyon dolarlık kredi desteği #3

    GERİ ÖDEME 3 YIL SONRA BAŞLIYOR

    Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en fazla 500 milyon dolar miktarındaki krediyi ödemeye 3 yıl sonra başlayacak.

    Kredi 14 taksit olarak 6 ayda bir ödenecek.

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