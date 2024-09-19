Türkiye'nin elma ve elma suyu ihracatı 8 ayda 321 milyon dolar oldu Türkiye'nin artan gıda ihracatına bir destek de elmadan geldi. Ayrıca yetkililer elma üretiminde Türkiye'nin lider olduğunu belirtiyor.

AA

Türkiye, tarımda kendi kendine yetebiliyorken, bir yandan da dünyanın dört bir yanına da ihracat gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ocak-ağustos dönemindeki elma ve elma suyu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 321 milyon dolara ulaştı.

TÜRKİYE ELMA ÜRETİMİNDE İLK SIRADA

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin yıllık 5 milyon tonluk elma üretimiyle dünyada ilk sıralarda bulunduğu belirtildi.

"ELMA SUYU İHRACATI YÜZDE 33 YÜKSELDİ"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 8 aylık elma suyu ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 181 milyon dolara çıktığını kaydetti.

"ELMA İHRACATI YÜZDE 21 ARTTI"

Aynı dönemde taze elma ihracatının da yüzde 21 yükselerek 140 milyon doları ulaştığını aktaran Uçak, şunları kaydetti:

Elma ve elma suyunda ocak-ağustos döneminde ihracatımız yüzde 27'lik artışla 321 milyon dolara yükseldi. Elma ihraç ettiğimiz ülke sayısı 70 olarak kayıtlara geçti.

"EN FAZLA İHRACAT HİNDİSTAN'A"

Hindistan 53 milyon dolarla en çok elma ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında ilk sırada. Elma suyu ihracatında ABD, 96 milyon dolarlık taleple zirvenin sahibi oldu. Elma ve elma suyu ihracatında 2024'de 500 milyon dolar, 2025'te 550 milyon dolar hedefimiz var.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)