Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu

TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliği ile şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı

Türkiye'nin 2021-2023 arasında hızlı büyüyen ilk 100’deki şirketlerin, Türkiye’den 6 kat daha hızlı büyüdüğü belirtildi.

Listede 25 farklı ilden, 34 farklı sektöre ait şirket bulunuyor.

Listede ilk sırayı Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ aldı.

En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıktı.

Bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti.

100 ŞİRKETİN ORTALAMA CİRO BÜYÜMESİ YÜZDE 1,644

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1,644 olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

İLK SIRADA SAVUNMA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VAR

Cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ ilk sırayı aldı.

Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. ise yüzde 5 bin 126 büyüme oranıyla üçüncü oldu.

En hızlı büyüyen 10 şirketin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti.

EN FAZLA ANKARA'DAKİ ŞİRKETLER YER ALDI

Listede 25 farklı ilden, 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü.

En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıktı. Bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti. Konya 5 firma ile öne çıktı.

Adana ve Bursa’dan 4’er firma yer alırken, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin’den 3’er firma listede temsil edildi. Sakarya’dan 2 firma bulunuyor.

Bolu, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mardin, Ordu, Samsun, Sivas ve Tekirdağ’dan ise 1’er firma listeye girdi.