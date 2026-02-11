Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfuslu 10 İlçesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçlarına göre, Türkiye'nin nüfusu 2025'te, bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Türkiye'nin yüzde 18,3'ü, İstanbul'da ikamet etti.

Veriler, büyükşehir ilçelerinin nüfus yoğunluğunda açık ara önde olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLÇESİ: ESENYURT

İstanbul’un 15 milyon 754 bin 53 kişilik nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındırdığı dönemde, Megakent'in ilçesi Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişiyle “Türkiye’nin en kalabalık ilçesi” ünvanını korudu.

EN KALABALIK 10 İLÇE

Listenin ilk sırasında yer alan Esenyurt’u, Gaziantep’in Şahinbey (957 bin 792) ve Ankara’nın Çankaya (952 bin 198) ilçeleri takip etti.

Başkent'ten bir başka ilçe Keçiören, 931 bin 722 kişiyle dördüncü sırada yer aldı.

İlk 10’daki ilçeler ise şöyle sıralandı:

1- Esenyurt (İstanbul): 1 milyon 3 bin 905

2- Şahinbey (Gaziantep): 957 bin 792

3- Çankaya (Ankara): 952 bin 198

4- Keçiören (Ankara): 931 bin 722

5- Şehitkamil (Gaziantep): 905 bin 880

6- Osmangazi (Bursa): 886 bin 111

7- Küçükçekmece (İstanbul): 785 bin 270

8- Seyhan (Adana): 782 bin 204

9- Pendik (İstanbul): 752 bin 33

10- Ümraniye (İstanbul): 728 bin 913

EN AZ NÜFUSA SAHİP 10 İLÇE

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri ise çoğunlukla İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer aldı. Listenin son sırasında, Konya’nın Yalıhüyük ilçesi 1.704 kişiyle bulunuyor.

En düşük nüfuslu ilçeler şöyle:

1- Yalıhüyük (Konya): 1.704

2- Kızılören (Afyonkarahisar): 1.977

3- Yalıdere (Rize): 1.889

4- İnhisar (Bilecik): 2.076

5- Han (Eskişehir): 2.126

6- Otlukbeli (Erzincan): 2.123

7- Bayramören (Çankırı): 2.209

8- Hemşin (Rize): 2.299

9- Kofçaz (Kırklareli): 2.291

10- Yenipazar (Bilecik): 2.353

NÜFUS FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt ile en az nüfuslu ilçesi Yalıhüyük arasındaki fark, yaklaşık 1 milyon 2 bin kişiyi buldu.

Bu tablo, büyükşehirlerdeki yoğunlaşmanın devam ettiğini ve kırsal nüfusun sınırlı kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.