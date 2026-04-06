Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans, 2 milyon kullanıcıya ulaştı

Aktif büyüklüğünü 25 milyar TL’nin üzerine taşıyan Hayat Finans, dijitalleşme ile katılım bankacılığı prensiplerini daha güçlü şekilde entegre ederek hem bireysel hem ticari segmentte kullanıcı ağını genişletmeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans, kuruluşunun 3. yılı içinde 2 milyon kullanıcıya ulaşarak dijital bankacılıkta güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. Banka, kullanıcı sayısındaki bu hızlı artışı erişilebilir, masrafsız ve avantaj odaklı bankacılık modeliyle sağladı. Hayat Holding iştiraki olarak 2023 yılında faaliyetlerine başlayan Hayat Finans, kısa sürede kullanıcı tabanını büyütürken, aktif büyüklüğünü de bir önceki yıla göre iki katına yükselterek 2025 yıl sonunda 25 milyar TL’nin üzerine taşıdı. Güçlü sermaye yapısı, müşteri odaklı stratejisi ve yapay zekâ destekli altyapısıyla banka, sürdürülebilir büyümesini istikrarlı şekilde devam ettiriyor.

BANKACILIKTA YENİ YAKLAŞIM: ÜRÜN DEĞİL, “AVANTAJ” ODAKLI MODEL

Hayat Finans’ın sürdürülebilir büyümesinin arkasında, geleneksel bankacılıktan ayrışan yaklaşımı yer alıyor. Banka, stratejisini kolaylık, güven, kapsayıcılık ve şeffaflık gibi çok katmanlı bir “avantaj” anlayışı üzerine kuruyor ve ürün tasarımını da bu anlayış üzerinden yapıyor. Banka aynı zamanda, dijital modeli ile sağladığı maliyet avantajını doğrudan kullanıcılarına yansıtarak ücretsiz ve avantajlı hizmetler sunuyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen çözümler, finansı günlük hayatın içine entegre ediyor. Bankanın sunduğu Hayat Pay dijital cüzdan ödeme, ödüllendirme ve sadakat sistemlerini tek platformda kullanıcılarıyla buluştururken, Hayat Avantajlı Hesap ile tasarruf daha geniş kitleler için erişilebilir hâle geliyor. Yapay zekâ destekli kredi karar mekanizmaları ise saniyeler içinde analiz yaparak hızlı ve adil finansmana erişim sağlıyor.

AİLE BANKACILIĞINDA YENİ DÖNEM

Hayat Finans, 2026 yılına finansal kapsayıcılığı derinleştiren yeni bir adımla başladı. 8 yaş ve üzeri bireyler için geliştirilen Biz Kart, aile içi finansal deneyimi dijital ortama taşıyor ve finansal farkındalık yaratıyor. Harcama limitleri, kategori bazlı kullanım kuralları ve anlık takip özellikleriyle Biz Kart, tüm bireyler için kolay, güvenli ve özgür bir finansal deneyim sunuyor.

KOBİ’LER İÇİN UÇTAN UCA DİJİTAL FİNANSAL EKOSİSTEM

Hayat Finans, reel sektörü güçlendirme odaklı stratejisiyle işletmeler için kapsamlı bir dijital altyapı sunuyor. “KOBİ’ye Hayat” yaklaşımıyla geliştirilen dijital teminat mektupları, evraksız finansman süreçleri, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ve Business Kart gibi çözümler, işletmelerin finansmana erişimini hızlandırırken operasyonel verimliliği artırıyor.

Platform bankacılığı yetkinlikleri ve fintek iş birlikleriyle desteklenen bu yapı, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için daha erişilebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir finansal ekosistem oluşturuyor.

2026 ODAĞI: DERİNLEŞEN DİJİTALLEŞME, ZENGİNLEŞEN MÜŞTERİ DENEYİMİ

Hayat Finans, 2026 yılında dijitalleşmenin sunduğu imkânları katılım bankacılığı prensipleriyle daha derin ve etkin şekilde entegre etmeyi önceliklendiriyor. Bu doğrultuda banka; ürün yelpazesini genişleterek yeni nesil çözümler geliştirmeye, yapay zekâ destekli süreçler ve güçlenen insan kaynağıyla müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımaya odaklanıyor. Bankanın 5 yıllık hedefleri arasında ise 10 milyon kullanıcıya ulaşmak bulunuyor. Hayat Finans, bu doğrultuda hem bireyler hem de işletmeler için değer yaratan finansal çözümler üretmeye devam ediyor.