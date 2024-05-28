Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali, elektrik üretimine başlıyor Türkiye, yenilenebilir enerjide yeni bir araç daha yürürlüğe geçiriyor. Bu sistemde güneş enerjisi panelleri sayesinde elektrik enerjisi sağlanacak, ancak paneller bu kez durgun su yüzeylerine yerleştirilecek.

AA

Elazığ'da Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü'nce Keban Baraj Gölü'ne kurulan Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES), gelecek ay elektrik üretimine başlayacak.

Bu yatırıma, yenilenebilir güneş enerjisinden faydalanmak ve çiftçilerin arazilerini sulamak için kullandığı elektrikte maliyeti azaltmak amacıyla bir yenisi daha eklendi.

Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nde 6 dönüm alanda kurulan 1 megavatlık yüzer güneş enerjisi santralinden yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor.

Keban Baraj Gölü kıyısında GES kuruldu

Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan 7 köyde 47 bin 830 dekarlık araziyi sulamada kullanılan Kuzova Pompaj Sulama Tesisi'nin yanına 2 megavat kapasiteli GES kuruldu.

DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkiindeki Keban Baraj Gölü üzerine kurulan yüzer GES'in çiftçilere ve ekonomiye katkısı amaçlanıyor.

Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali

Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor.

Yüzer GES'in 15 dönüme kurulan ve faaliyete geçen 2 megavat kapasiteli karasal GES ile bölgedeki 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılaması hedefleniyor.

"Tarımsal üretim yapan çiftçinin elektrik giderine katkı sunacak"

DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Keban Baraj Gölü çevresinde tarımsal üretim yapan çiftçinin elektrik giderine katkı sunmak için bu çalışmanın hayata geçirildiğini kaydetti.

"Yüzer GES'te 1.840 panel döşendi"

Yüzer GES sayesinde boş ve taşlık arazilerin de tarıma kazandırılabileceğini ifade eden Şamcı, yüzer GES'te 1.840 panel döşendiğini kaydetti.

"Başarıya ulaşan ilk proje"

Şamcı, Türkiye'de daha önce yüzer GES sistemi konusunda çalışmaların olduğunu ancak başarıya ulaşmadığını ifade ederek, "Başarıya ulaşan ilk projemiz Kuzova yüzer GES. Yüzer GES'i özellikle Keban gibi güzel bir alanda yapmamızın amacı Keban'ın bundan sonraki gelişimini artırmak." diye konuştu.

"Yıllık geliri yaklaşık 17 milyon lira"

Sebahattin Şamcı, Kuzova GES'te şu anda 3 megavatlık bir enerji tesisi inşa edildiğini dile getirerek, bunun yıllık gelirinin yaklaşık 17 milyon lira olacağını belirtti.

"Amacımız çiftçiyi desteklemek"

Kuzova GES'te 2024 yılı için öngördükleri enerji giderinin yaklaşık 33 milyon lira olduğunu, planladıkları 6 megavatlık GES'in 2 megavatını karasal GES, 1 megavatını yüzer GES olarak kurduklarını, kalan 3 megavatı da yüzer GES yapacaklarını anlatan Şamcı, şu ifadeleri kullandı:

Amacımız çiftçiyi destekleyerek, çiftçinin enerji maliyetini azaltmak. Bu yıl sulama sezonuna girdiğimizde, pompaları çalıştırdığımızda enerjimizi yüzer GES ve karasal GES ile sağlayarak çiftçimizi desteklemiş olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)