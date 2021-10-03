Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin 585 megavat oldu

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin 585 megavat oldu

Türkiye'nin yenilenebilir enerji içinde rüzgar enerjisinin kurulu gücü giderek artıyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (TÜREB), yayınladığı ocak-haziran dönemine ilişkin Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu'na göre Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü, yılın ilk yarısında devreye alınan 1.280 megavat ilave kapasiteyle 10 bin 585 megavat seviyesine ulaştı.

ELEKTRİK SAĞLAMADA RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN GÜCÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamaların devam ettiği söz konusu dönemde rüzgar enerjisi santralleri elektrik talebini karşılamada önemli rol oynadı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ELEKTRİĞİN YÜZDE 9,22'Sİ RÜZGAR ENERJİSİNDEN

Bu dönemde, rüzgar enerjisi santrallerinde üretilen 13 milyon 751 bin 842 megavatsaat elektrik, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 9,22'sini oluşturdu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE RÜZGAR KURULU GÜCÜ 1.280 MEGAVAT ARTTI

Toplamda 926 megavatlık 24 rüzgar santralinin inşaat aşamasında olduğuna işaret edilen rapora göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü yılın ilk yarısında 1.280 megavat artarak toplam 10 bin 585 megavat oldu.