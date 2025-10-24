Türkiye'nin 'Temiz Hidrojen Eylem Planı' son aşamada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Bankası ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) faydalanıcı olarak yer aldığı Temiz Hidrojen Eylem Planı Çalışma Grubu toplantısı gerçekleşti.

TENMAK Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, uzun süredir hidrojen konusunun çalışıldığını ve Temiz Hidrojen Eylem Planı'nın son aşamaya geldiğini bildirdi.

Karaveli, Dünya Bankası'nın Hindistan ve Şili gibi ülkelerde kapsamlı çalışmalar yaptığını söyledi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE TÜM TALEBİN KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR

Karaveli, Bakanlığın uzun vadeli enerji politikasını kamuoyuna açıkladığında çeşitli bileşenler ortaya koyduğunu belirterek, "Örneğin, enerji verimliliğiyle tüm talebin kontrol altına alınması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının maksimize edilmesi gerekiyor. Özellikle elektrifikasyonun çok olduğu dönemde, karbon yükünün olduğu dönemde nükleer enerjinin devrede olması gerekiyor.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ DEVREYE ALINMALI"

Nadir toprak elementleri başta olmak üzere tüm maden kaynaklarını da devreye almamız ve çok güçlü enerji altyapılarına sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.

UZUN SÜREDİR HİDROJEN KONUSUNDA ÇALIŞILIYOR

Türkiye'de uzun süredir hidrojen konusunun çalışıldığını ifade eden Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Temiz Hidrojen Eylem Planı son aşamaya geldi. Yeni kaynağı, teknolojiyi makro politikada o büyük yapbozun içerisinde, büyük fotoğraftaki yerine yerleştirmeye çalışmak gerekiyor. Hidrojen, Türkiye için hangi mevzuatla, hangi yöntemlerle, uygun standart, finansman iş modelleriyle, mekanizmalarla, alt teknolojileri seçerek, kimler tarafından, uygun yöntemlerle ne yapmamız gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da Hidrojen Eylem Planı bize yol gösteriyor olacak.

"TÜRKİYE, EKİPMAN VE HAM MADDE TEDARİK ZİNCİRİNİ GÜÇLENDİREREK AVANTAJ YAKALAYABİLİR"

Dünya Bankası Kıdemli Enerji Uzmanı Özge Özden de Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve hidrojen üretiminde tedarik zincirini güçlendirmesiyle avantajlı konuma gelebileceğine işaret ederek, "Yerli üretim, ham madde ve ekipman tedarik zincirini güçlendirerek dünya genelinde maliyet avantajı yakalayabilir ve dünya piyasalarında önemli bir oyuncu olabilir." dedi.

“GÜÇLÜ BİR SANAYİ ÜRETİMİMİZ VAR”

Türkiye'nin yalnızca enerji piyasaları anlamında değil, sanayi altyapısı anlamında da çok büyük bir ülke olduğunun altını çizen Özden, şunları kaydetti: