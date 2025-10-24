Türkiye'nin gizli gücü: Nadir toprak elementleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nadir toprak elementleri (NTE), dünyada ticaret savaşlarının merkezinde yer alıyor.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, enerjide tam bağımsızlık hedefinde nadir toprak elementleri stratejisinin, yüksek katma değerli üretime odaklanacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki sahanın ülkenin stratejik kaynak çeşitliliği açısından büyük önem taşıdığını, bu potansiyelin doğru teknoloji, sürdürülebilir planlama ve uygun yatırım ortamıyla desteklenmesi halinde Türkiye’nin bu alanda güçlü bir üretici konumuna ulaşabileceğini kaydetti.

"SAHADA 694 MİLYON TONLUK KAYNAK TESPİT EDİLDİ"

Sahada toplam 694 milyon tonluk kaynak tespit edildiğini anımsatan Yılmaz, "Bu büyüklükteki bir kaynağın uluslararası geçerliliğe sahip şekilde ekonomiye kazandırılabilmesi için, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun teknik raporların tamamlanması ve fizibilite çalışmalarının sonuçlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında, Beylikova sahasının dünya ölçeğinde bir üretim merkezi haline gelmesi beklenebilir." dedi.

Yılmaz, Beylikova Florit, Barit ve NTE Pilot Tesisi'nin, sahadaki üretim sürecinin ilk aşaması olan cevher zenginleştirme faaliyetlerine odaklandığını ifade ederek bu sürecin, cevherdeki NTE içeriğinin ayrıştırılması ve zenginleştirilmesini kapsadığını aktardı.

"TÜRKİYE, TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖNEMLİ PAY SAHİBİ OLABİLİR"

Yılmaz, NTE alanında geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde önemli bir pay sahibi olabileceğinin altını çizerek, "Ancak bu cevherlerden ileri aşama ürünler olan NTE kimyasalları ve metallerinin üretiminde uluslararası işbirlikleri ve teknoloji transferi büyük önem taşıyor. Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ya da Çin gibi bu alanda lider ülkelerle kurulacak ortaklıklar, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

NTE, TÜRKİYE’NİN STRATEJİK BAĞIMSIZLIĞINA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA GÜÇ KATACAK

Yılmaz, NTE üretiminin ihracat potansiyeline dikkati çekerek, "NTE üretiminin Türk ekonomisine önemli bir ihracat potansiyeli kazandıracağı açık. Bu alanda küresel fiyat ve maliyet dengeleri büyük ölçüde Çin’in üretim politikalarına bağlı. Bu nedenle Türkiye’nin stratejisi, yüksek katma değerli ürün üretimine yönelmek olmalı. Bu yaklaşım, maliyet rekabetinden ziyade teknoloji odaklı bir avantaj yaratacaktır." görüşünü paylaştı.

"EKONOMİK DEĞER, TEKNİK ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA NETLEŞECEK"

Beylikova'daki rezervin ekonomik olarak değerlendirilebilecek kısmının, devam eden teknik çalışmaların tamamlanmasıyla netleşeceğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: