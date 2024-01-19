Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayınlandı Türkiye'nin kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu, TCMB tarafından açıklandı. Buna göre, kasım sonunda Türkiye'nin yurt dışı varlıkları artarken, sorumluluklarının da azaldığı görüldü.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nu (UYP) yayınlandı.

2023 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artışla 320,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 6,4 oranında azalışla 585,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Net UYP -264,7 milyar ABD doları

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -317,1 milyar ABD doları iken 2023 Kasım sonunda -264,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri yükseldi

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artışla 136,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalışla 120,1 milyar ABD doları seviyesinde geldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,0 oranında artışla 46,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri azaldı

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 32,1 oranında azalışla 138,9 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

Portföy yatırımları arttı

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 94,7 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artışla 30,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,2 oranında artışla 1,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 artışla 43,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar

Aynı dönemde diğer yatırımlar, 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,3 oranında artarak 351,5 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında azalarak 41,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 18,5 oranında artarak 16,7 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 10,4 oranında artarak 62,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,4 oranında azalarak 99,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.