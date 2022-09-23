Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 32 milyonu geçti

Türkiye, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.32 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı ilk 8 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını açıkladı.

Buna göre; Türkiye, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı.

En çok Almanya turist gönderdi

İlk 8 aylık dönemde Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken sırasıyla Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere de üçüncü sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ağustos 2022 verilerine göre Türkiye’yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 108,48 artışla 29 milyon 334 bin 652 yabancı ziyaret etti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,32 arttı

Ağustos ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,32 arttı ve 6 milyon 304 bin 443’e ulaştı.

En çok bu ülkeler ziyaret etti

Yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 105,73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişi ile Almanya birinci, yüzde 22,8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2.120,57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.