TÜRSAB: Petrol fiyatları, turizm sektörünü olumsuz etkileyecek

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan süreç, birçok sektörün beklentilerini şekillendiriyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol fiyatlarında küresel ölçekte ciddi artışa yol açtığını belirterek artışın sürmesi halinde turizm sektörünü özellikle ulaşım konusundaki maliyetler noktasında zorlayacağını belirtti.

"ORTA DOĞU'DAN TÜRKİYE'YE TURİZM AKIŞI KESİLDİ"

Bağlıkaya, Orta Doğu coğrafyasındaki sivil havacılık faaliyetleri durdurulduğu için bölge ülkelerinden Türkiye'ye yönelik turizm akışının kesildiğini ancak Türkiye'nin hava sahasının, dünyanın diğer ülkelerinden gelen uçuşlara açık olduğunu aktardı.

"TÜRKİYE GÜVENLİ ÜLKE"

Gerek Avrupa'dan gerekse de dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye gelen ve tatillerini sürdüren yabancı konuklar açısından da herhangi bir sorun bulunmadığının altını çizen Bağlıkaya, "Türkiye, çevre ülkelerde yaşanan çatışma ve savaşlara rağmen her zaman güvenli bir ülke olarak kalabilmeyi başarabilmiş, gelen ziyaretçilerin huzurla tatil yapabildikleri bir destinasyon olmuştur." ifadelerini kullandı.

"REZERVASYONLARIN YAVAŞLAMASI OLAĞAN BİR DURUM

Bağlıkaya, böylesi süreçlerde savaşın oluşturduğu tedirginlik nedeniyle ilk etapta rezervasyon taleplerinde bir yavaşlama görülmesinin olağan bir durum olduğunu kaydetti.

"PETROL FİYATLARI TURİZM MALİYETLERİNİ ZORLAYACAK"

Bağlıkaya, ITB Berlin'deki temas ve izlenimleri çerçevesinde genel olarak Türkiye'ye yönelik yaz dönemi taleplerinin iyi seyrettiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:

Her şeyden önce temennimiz daha fazla can kaybı yaşanmadan bir an önce barışın tesis edilmesi ve hayatın olağan akışına geri dönmesi. Şu da bir gerçek ki, savaş nedeniyle küresel ölçekte petrol fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Savaşın uzaması petrol fiyatlarındaki artışın devam edeceği anlamına gelir ki, bu da turizm sektörünü özellikle ulaşım konusundaki maliyetler noktasında zorlayacaktır.



Dolayısıyla savaşın uzaması durumunda, geçtiğimiz yıllarda kriz süreçlerinde uygulanan uçak yakıt desteği, kruvaziyer desteği gibi teşvik ve desteklerin yeniden hayata geçirilmesi, turizm hareketlerinin devamlılığını sağlamak için önemli bir adım olabilir.

"SAVAŞIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE TURİZMİN BU YAPICI ROLÜNÜN YENİDEN ÖNEM KAZANACAĞINA İNANIYORUM"

Turizm hedeflerinin mevcut durumdan nasıl etkileneceğini değerlendirmek için çok erken bir dönemde olduklarına dikkati çeken Bağlıkaya, bunu belirleyecek birçok parametrenin varlığına işaret etti.

"BİRÇOK BİLİNMEZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bağlıkaya, savaşın uzayıp uzamayacağı, petrol fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği, küresel ekonominin bu süreçten nasıl etkileneceği, dünya genelinde tüketici güveninin nasıl bir noktaya evrileceği gibi birçok bilinmezlikle karşı karşıya olduklarını belirterek şunları kaydetti:

Ancak genel olarak değerlendirmek gerekirse savaşın uzamasının hem dünya turizmi hem de Türk turizmi için belirlenen büyüme hedeflerine ulaşmada olumsuz bir etkisi olması beklenebilir. Turizm barış ortamında gelişen ve büyüyen aynı zamanda farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek barış zemini oluşturan çok özel bir sektör. Savaşın sona ermesiyle birlikte turizmin bu yapıcı rolünün yeniden önem kazanacağına inanıyorum.