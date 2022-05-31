Ukrayna'daki tarım işletmeleri savaştan kötü etkilendi

Rusya ile savaş halinde olan Avrupa'nın "tahıl ambarı" ya da "ekmek kutusu" olarak bulunan Ukrayna'da tarım işletmeleri zor durumda kaldı.

Ukrayna'da savaşın ağır izleri kendisini tarımda da gösterdi. Sadece savaşan ülkeler değil o ülkelere bağımlı olan diğer ülkeler de olumsuz etkileniyor. Ukrayna7da bu bağlamda güvenlikleri olmadığı için çiftçiler çalışmıyor, limanları kapalı olduğu için ihracat yapamıyor ve tarlalar mayınlarla kaplı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna yönelik başlattığı savaş, Ukrayna'daki tarım sektörünü olumsuz yönde etkiledi.

"Çiftçiler güvenli çalışamıyor"

Ukrayna Tohum Derneği Başkanı Syuzana Grigorenko, Rus ordusunun, Ukrayna'nın bazı bölgelerini ele geçirdiğine ve limanları bloke ettiğini aktararak, "Rusya’nın topraklarımıza yönelik saldırıları, çiftçilerin çalışmalarını güvenli şekilde sürdürmesini engelliyor." dedi.

5 milyon ton tarım ürünü ihracatı nisan ayında 1 milyon tona düştü

AA'nın haberine göre, Grigorenko, "Tüm tarım ürünleri ekilmiş durumda ancak Ukrayna'nın Herson, Mıkolayev, Harkiv, Luhansk bölgelerindeki çiftçiler, savaş nedeniyle ekim dönemini başlatamadı. Hem işletmelerin hem de hükümetin ihracat konusunda endişeleri var. Ülkemizin ayda 5 milyon ton tarım ürününü ihraç etmesi gerekirken, nisan ayında sadece 1 milyon ton ihraç edildi. Limanların bloke edilmesi nedeniyle geçen yıl üretilen tahıl ihraç edilmeyi bekliyor. Ayrıca, tahılın bir kısmı ise işgal edilen topraklarda bulunuyor ve Rusya bunları bu bölgelerden çıkarıyor." dedi.

"Ukrayna'dan ziyade dünya için büyük bir sorun"

Bu durumdan bazı ülkelerin olumsuz etkilendiğini belirten Grigorenko, şunları söyledi:

"Buğday sorunu, Ukrayna'dan ziyade dünya için büyük bir sorun. Ülkemizde üretilen buğday kendimiz için yeter ancak savaş devam ediyor ve bölgelerin güvenliği garanti altında değil. Güneydoğu Asya ülkelerinin stoklarında önceki yıllardan kalan tahıl var ama Afrika ülkelerinin bu tür rezervleri yok.

Limanlar açılmalı

Bu sebeple Ukrayna yönetimi, limanların açılması konusunda bazı ülke liderleriyle görüşmeler yapıyor. Ancak bu sorun henüz çözülmedi."





"Ukrayna d ünya tarım piyasasındaki payı yüzde 8"

Ukrayna'nın dünya tarım piyasasındaki payının yüzde 8 olduğunu aktaran Grigorenko, kimsenin Ukrayna'yı bu piyasadan çıkaramayacağını vurguladı.

"Tarım alanındaki çalışanların bir kısmı orduya katıldı"

Tarım işletmelerindeki personel sayısının savaş nedeniyle yeterli olmadığına işaret eden Grigorenko, "Tarım işletmelerindeki çalışanların bir kısmı, Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katıldı. Bazıları ise sıkıyönetim esnasında orduya çağırıldı. Bu durum, şirketlerin istikrarlı çalışmasını engelliyor." diye konuuştu.

"Tarlalarda mayınların patlaması sonucu ölen çiftçiler var"

Ülkedeki tarlalara mayınların yerleştirildiğini aktaran Grigorenko, "Önceden Rus ordusunun kontrolünde olan tüm topraklardaki tarlalarda mayınlar var. Tarlalar mayınlardan hızlı şekilde temizlenemiyor. Maalesef, mayınların patlaması sonucu hayatını kaybeden çiftçiler de var. Bu da tarlaların işlenmesini ve ekim dönemini geciktirdi." dedi.

"Bu yıl yeterince tahıl üretemeyeceğiz"

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Nemişaeve köyündeki çiftçilerden Natalya Berenda da köyünün, Rus saldırılarına uğradığını belirterek "Ekime nisanda başlamalıydık fakat tarlalar mayınlardan temizlenene kadar geç kaldık. Bu nedenle kayıplarımız var. Bu yıl yeterince tahıl üretemeyeceğiz, topraklardan sadece saman elde ederiz." diye konuştu.