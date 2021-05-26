Ülkelere göre altın rezerv miktarı

Dünya Altın Konseyi, Türkiye'nin listenin 12'nci sırasında bulunduğu rezerv miktarlarını paylaştı.

Koronavirüsün neden olduğu belirsizlikler, güvenli liman olarak bilinen altına talebi artırdı.

Küresel altın talebi, her geçen gün yükselirken, Dünya Altın Konseyi (WCG) ülkelerin altın rezerv miktarını paylaştı.

TÜRKİYE, 512,6 TON İLE 12'NCİ SIRADA

Listenin ilk sırasında 8 bin 133,5 ton altınla ABD yer alırken, Türkiye 512,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri arasında 12'nci sırada bulunuyor.

İkinci sırada 3 bin 362,4 ton altınla Almanya yer aldı. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2 bin 814 tonluk altın rezerviyle Avrupa ülkesinin ardından üçüncü sıraya yerleşti.

DİĞER ÜLKELERİN REZERVLERİ

İtalya 2 bin 451,8 tonla dördüncü, Fransa 2 bin 436,3 ton altınla beşinci sırada yer aldı.

Rusya, Çin, İsviçre ve Japonya'nın sırasıyla 2 bin 295,4, bin 948,4, bin 40 ve 846 ton altın rezervi olduğu kaydedildi.

Hindistan 695,3 ton altınla onuncu sırada, Hollanda 612,5 ton altınla 11'inci sırada kendine yer buldu.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN REZERVİ 504,8 TON

Türkiye'nin 512,6 ton altın rezervine sahip olduğu bildirildi. Bu sayı Avrupa Merkez Bankası (ECB) için 504,8 ton olurken, Tayvan'ın altın rezervi 423,6 ton olarak açıklandı.

15'inci sıradaki Kazakistan'ın rezervi 395,8 ton şeklinde belirtildi.