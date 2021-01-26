Ülkemizde lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tonu geçti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu elektronik satış salonları, akredite laboratuvarları, canlı hayvan ve ticaret borsaları ile lisanslı depoların tarım ve hayvancılık sektöre yardımcı olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı"na video konferans yoluyla katıldı.

LİSANSLI DEPO KURULUŞ İZNİ ALAN İŞLETME SAYISI 235

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'de lisanslı depo kapasitesinin 7 milyon tonu geçtiğini belirterek, "Lisans alıp faaliyet gösteren 126 adet işletmemiz bulunmaktadır. Kuruluş izni alan işletme sayısı ise 235'e ulaşmıştır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, lisanslı depoculuğun, kamu ve özel sektörün ortak amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı, ülkeye somut bir eser ortaya kazandırdığı, güzel bir örnek olduğunu ifade ederek, bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun, 2005 yılında, hazırlandığını belirtti.

LİDAŞ, ÖZEL SEKTÖRÜN GİRİŞİMİ OLDU

Özel sektörün lisanslı depoculuk yatırımını teşvik etmek için, 2010'da TMO ile TMO-TOBB Lidaş ortak girişiminin kurulduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Lidaş, şu an 330 bin ton için lisans almış durumdadır. İnşaatların tamamlanmasıyla birlikte, 8 ayrı bölgede 406 bin tonluk kapasiteye ulaşacaktır. Lisanslı depoculuk için attığımız bu adımların neticesinde, özel sektörümüz de bu alana yönelmiştir."

SINIFLANDIRICI LABORATUVARIN 17'Sİ TİCARET BORSALARINA AİT

Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk sisteminde ürün kalitesinin analizinde belirleyici olan 21 yetkili sınıflandırıcı laboratuvarın 17'sinin ticaret borsalarına ait olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE, COĞRAFİ AVANTAJI İLE TARIMDA MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELEBİLİR"

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve ticaret borsalarının, Türkiye'de lisanslı depoculuğun ve ürün senedine bağlı tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli görev üstlendiklerini belirterek, "Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini artırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olur hale gelmektir. Çevremizde ve özellikle güneyimizde, büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkeler bulunuyor. Tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda, gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye, coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üssü haline gelebilir." dedi.