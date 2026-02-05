Umman’dan Türkiye’ye turizm ilgisi artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen “OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı”, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra turizm ilişkilerine de ivme kazandırdı. Etkinliğin, bölge vatandaşlarının Türkiye’yi tercih etme eğilimini artırması öngörülüyor.

Birun Ada Hotel Genel Müdürü Taner Gündoğan, AA’nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı OMNEX 2026 fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK”

Fuar kapsamında firmalarını tanıtma imkânı bulduklarını belirten Gündoğan, organizasyonun oldukça verimli geçtiğini söyledi. Çok sayıda toplantı ve ikili görüşme yaptıklarını aktaran Gündoğan, Umman tarafının beklentileriyle kendi hedeflerini karşılıklı olarak ele aldıklarını ifade etti.

Gündoğan, “Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrası iş ilişkilerimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

UMMAN HALKINDAN TÜRKİYE’YE YOĞUN İLGİ

Umman halkının Türk kültürüne, mutfağına ve turizm destinasyonlarına özel bir ilgi duyduğunu vurgulayan Gündoğan, Türkiye’nin dünya mutfağındaki güçlü konumuna da dikkat çekti.

“Burada bir taksiye bindiğinizde dahi ‘Türkiye, İstanbul’ ifadelerini duyuyorsunuz.” diyen Gündoğan, nüfusun çok büyük olmamasına rağmen Ummanlıların önemli bir kısmının Türkiye’yi en az bir kez ziyaret ettiğini söyledi.

“FUAR, TÜRKİYE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK”

OMNEX 2026’nın Türkiye açısından önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirten Gündoğan, “Fuarın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tür organizasyonlar sayesinde işbirliklerimizin daha da gelişeceğine inanıyorum. Umman halkı Türkiye’yi çok seviyor ve bu etkinlik ülke turizmimizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.