UNICEF'ten Yemenlilere nakit desteği UNICEF, yaklaşık 9 milyon Yemenli'nin yararlandığı nakit yardım programını artırdığını bildirdi.

Yemen, siyasi ve ekonomik olumsuzluklarla savaşırken çocuk nüfusunun hayat şartlarının iyileşmesi için uluslararası kuruluşlarca destek görüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) çocuk ajansı UNICEF, pazar günü, artan yaşam maliyetleri nedeniyle savaşın harap ettiği ülkedeki yoksul Yemenlilere yönelik nakit yardım programında artış olduğunu duyurdu.

2017'den bu yana yürürlükte

Ağustos 2017'de başlatılan UNICEF nakit programından yaklaşık 9 milyon Yemenli yararlanıyor.

Yardım yüzde 38 oranında artırıldı

BM ajansı yaptığı açıklamada, ödemenin "artan yaşam maliyetine yardımcı olmak için temel fayda miktarına ek yüzde 38" içerdiğini söyledi.

Nakit yardım miktarı net değil

Ancak UNICEF, Yemen'deki ihtiyaç sahibi insanlara yapılan toplam nakit yardım miktarını açıklamadı.

Her haneye üç ayda bir ortalama 40 dolar

UNICEF, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için her haneye üç ayda bir ortalama 40 dolar tahsis ediyor.

Yemen'de son durum

Yemen, İran'la bağlantılı Husi isyancıların başkent Sanaa da dahil olmak üzere ülkenin çoğunu ele geçirdiği 2014'ten bu yana şiddet ve istikrarsızlıkla harap oldu.