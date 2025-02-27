Ürdün, Suriye plakalı tırlardan ücret almayacak

AA

Ürdün hükümeti, iki ülke arasında ücretleri eşitlemek ve mütekabiliyet ilkesinin uygulanması çerçevesinde Suriye plakalı tırları harç ve hizmet bedellerinden muaf tutma kararı aldı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Bakanlar Kurulu "Ürdün ve Suriye kamyonlarına uygulanan ücretleri eşitlemek ve mütekabiliyet ilkesini hayata geçirmek" amacıyla, Suriye plakalı tırlardan alınan harç ve hizmet bedellerini kaldırmaya karar verdi.

KARAR, SURİYE'YE TİCARETİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ALINDI

Kararın "iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ulaşımdaki gelişmelere ayak uydurmak amacıyla Ürdün'den Suriye'ye ticareti kolaylaştırmak için sağladığı desteğin bir parçası olarak alındığı" kaydedildi.

ANLAŞMA YAPILDI

Suriye Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü 11 Şubat'ta, Suriye plakalı tırların daha önce uygulanan tüm ücretlerden muaf tutulmasına yönelik Ürdün ile yaptıkları anlaşmayı duyurmuştu.

Suriye yönetimi, Aralık'ta Ürdün plakalı tırları Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nda ödenen her türlü harç ve ücretten muaf tutmaya karar vermişti.