Üreticilerden kartelleşme uyarısı: Kırmızı ette fiyat artışının sorumlusu bazı büyük şirketler

AA

Kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş kamuoyunu meşgul ediyor.

Ramazan ayının yaklaşıyor olması kırmızı et fiyatlarının daha önemli hale getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, et fiyatlarının yükselmemesi için tedbir alıyor ve denetim yapıyor.

Bu kez Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bir açıklama yaptı.

Tunç, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişte bazı büyük işletmelerin tutumlarının etkili olduğunu belirterek, bu firmaların fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye soktuğunu ileri sürdü.

"Et ve Süt Kurumu, ithalatta başarılı"

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithalat noktasında başarılı bir politika uyguladığını ifade eden Tunç, kurumun şeffaf bir şekilde piyasayı yönettiğini söyledi.

"ESK, hayvan ithalatından pay almıyor"

Tunç, geçmişte küçük işletmelerin ESK'nin hayvan ithalatından pay alamadığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

Kartelleşme uyarısı

Büyük işletmelerin kırmızı et fiyatlarını etkilediğini savunan Tunç, "kartelleşme" uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:

Belli başlı illerdeki büyük işletmeler kırmızı et fiyatını tırmandırıyorlar. Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var. Bu firmalar, fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye sokuyor. Bu, gerçek üreticinin zararına yapılan bir olay. Bu insanlar hayvan ithalatında ciddi paralar kazandı. Devlet bunun önüne geçmeye başladığı anda bütün dengeler bozuldu. Bu yüzden bir sürü yol deniyorlar. Şu an suni bir piyasa var ve kırmızı et fiyatlarında bir artış beklenmiyor. Artışın aksine Ramazan ayının ortalarında kırmızı et fiyatlarının düşüşe geçmesini bekliyoruz. Fiyatlar bu şekilde sürdürülebilir değil.