Üreticilerden kartelleşme uyarısı: Kırmızı ette fiyat artışının sorumlusu bazı büyük şirketler Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, açıklama yaparak piyasadaki bülyük işletmelerinin kartelleştiğine dikkat çekti.

AA

Kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş kamuoyunu meşgul ediyor.

Ramazan ayının yaklaşıyor olması kırmızı et fiyatlarının daha önemli hale getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, et fiyatlarının yükselmemesi için tedbir alıyor ve denetim yapıyor.

Bu kez Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bir açıklama yaptı.

Tunç, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişte bazı büyük işletmelerin tutumlarının etkili olduğunu belirterek, bu firmaların fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye soktuğunu ileri sürdü.

"Et ve Süt Kurumu, ithalatta başarılı"

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithalat noktasında başarılı bir politika uyguladığını ifade eden Tunç, kurumun şeffaf bir şekilde piyasayı yönettiğini söyledi.

"ESK, hayvan ithalatından pay almıyor"

Tunç, geçmişte küçük işletmelerin ESK'nin hayvan ithalatından pay alamadığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

ESK tarafından ithal edilen hayvanların 150 bin tanesinin küçük işletmelere verilmesi kararı var. Bu, küçük aile işletmeleri açısından çok mutlu edici ve ileriye dönük bu işin yapılabilmesi için de heyecan verici bir durum oluşturdu. Bunlar belli bir kesimin işine gelmiyor ve durumu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kartelleşme uyarısı

Büyük işletmelerin kırmızı et fiyatlarını etkilediğini savunan Tunç, "kartelleşme" uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:

Belli başlı illerdeki büyük işletmeler kırmızı et fiyatını tırmandırıyorlar. Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var. Bu firmalar, fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye sokuyor. Bu, gerçek üreticinin zararına yapılan bir olay. Bu insanlar hayvan ithalatında ciddi paralar kazandı. Devlet bunun önüne geçmeye başladığı anda bütün dengeler bozuldu. Bu yüzden bir sürü yol deniyorlar. Şu an suni bir piyasa var ve kırmızı et fiyatlarında bir artış beklenmiyor. Artışın aksine Ramazan ayının ortalarında kırmızı et fiyatlarının düşüşe geçmesini bekliyoruz. Fiyatlar bu şekilde sürdürülebilir değil.

"Üretici yol haritasına göre plan yapabilecek"

Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan, 2024-2028 yıllarında uygulanacak "Hayvancılık Yol Haritası"na ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Daha önce sektör için bir yol haritası olmadığına işaret eden Tunç, "Günübirlik kararlar bizim yön belirlememize engel teşkil ediyordu. Verilen yol haritası üreticimizin yönünü belirlemesinde etkili olacak. Üretici yol haritasına göre plan yapacak." dedi.

"Türkiye'de 50-60 bin hayvanı olan işletmeler var"

Tunç, dünyada ABD dışında büyük besi işletmeciliğinin olmadığını, Türkiye'de 50-60 bin hayvanı olan işletmeler bulunduğunu bildirdi.

Büyük işletmelerin hayvanları ithalat yoluyla sağladığına dikkati çeken Tunç, ülkede hayvan ırklarının ıslah edilmesiyle verim artışı sağlanması gerektiğini ve bu şekilde sektörün daha sürdürülebilir olacağını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)