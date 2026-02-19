Aynı Yağmurun Altında dizisinin ekrana kilitleyen namaz kılma sahnesi

Son dönemde toplumsal olaylar ve ideolojik olguların konu edinildiği birçok dizi farklı sahneleri ile gündeme geldi.

Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı; inanç dünyası, toplumsal meseleler ve kültürel farklılıkları da konu edinen, Aynı Yağmurun Altında dizisi de ATV'de yayınlandığı günden bu yana gündemde.

NAMAZ KILMA SAHNESİ EKRANA KİLİTLEDİ

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı dizinin özellikle 2. bölümü gündeme damga vurdu.

Otoriter bir babanın oğlu, Hristiyan bir sevgili ve laik bir ailenin kızı arasındaki aşk üçgeninde yaşananlar milyonları ekrana kilitledi.

BAŞÖRTÜSÜNÜ VE SECCADESİNİ ÇEKİP ALDI

Gönlünü Hıristiyan Rosa'ya kaptıran Ali'ye olan aşkı için tesettüre giren Beliz'in, annesi ile çekişmesi bölümün en tartışma yaratan sahnesi oldu.

Beliz'in telefondan bakarak namaz kılmayı öğrenmeye çalıştığı anlarda, muhafazakar yaşama karşı annesinin odaya girişi, başörtüsünü ve seccadesini çekip aldığı sahne kesiti adeta sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

"GERÇEK HAYATTAN ÇOK UZAK DEĞİL"

Binlerce yorum yapılan sahneye ilişkin görüş farklılıkları olsa da çok sayıda kullanıcı sahneyi gerçekçi buldu.

Kullanıcılar bu dizi sahnesinin gerçek hayata çok uzak olmadığına ve benzer vakaların yıllar boyunca çokça yaşandığına dikkat çekildi.