Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerine atanan yeni bakanları kabul etti. Göreve başlayan Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç koltuklarını devretmişti.

Mustafa Çiftçi yeni İçişleri Bakanı, Akın Gürlek ise Adalet Bakanı olarak atanmıştı.

YENİ BAKANLIK GÖREVLERİNE BAŞLADILAR

Atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ve Resmi Gazete'de yayımlasıyla gerçekleştirildi.

Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek, TBMM'deki olaylı yemin törenlerinin ardından yeni görevlerine başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz dakikalarda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar ise medya ile paylaşıldı.

