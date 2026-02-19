Nottingham Forest'tan taraftarına Ramazan ayı çağırısı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi İngilizlerden alkol uyarısı geldi. Nottingham Forest taraftarına Ramazan ayı hassasiyeti çağrısı yaptı. Duyuruda, "Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz." ifadeleri yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam İngiliz Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
Kadıköy'de oynanacak dev maç öncesi İngiliz ekibinden alkışlanacak bir hareket geldi.
Son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.
"ALKOL TÜKETMEYEREK GELENEKLERE SAYGI GÖSTERİN"
İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.