Türk pasaport sayfalarındaki hologramlar Belaruslu polisi hayran bıraktı

Türk pasaportlarının sahtecilik ve üzerinde oynamaya karşı yüksek standartlı olduğunu biliyoruz ancak, morötesi ışık altında her sayfasında dört renkli çizimlerin görünmesi Türkiye'nin tanıtımı, kültürel varlıklara verilen önem ve prestij açısından oldukça önemli detaylar.

"DAHA ÖNCE BU KADAR GÜZEL BİR PASAPORT GÖRMEDİM"

Belaruslu bir pasaport kontrol memuru, Türk bordo pasaportunu morötesi ışığa tuttuğunda ortaya çıkan detaylara hayran kalarak, “Daha önce bu kadar güzel bir pasaport görmedim. Sayfalarında adeta şehirler saklı, muhteşem manzaralar işlenmiş.” dedi.

AMAÇ TAKLİT EDİLMEYİ ZORLAŞTIRMAK

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu sayfalarında bulunan hologramlar, uluslararası standartlarda hazırlanmış belgenin yüksek güvenliğini artırmak için kullanılan gelişmiş optik güvenlik unsurlar.

Amaç, pasaportun taklit edilmesini veya değiştirilmesini zorlaştırmak.

Pasaportta Türkiye’ye ait semboller, tarihi ve kültürel motifler ve özel geometrik desenler bulunuyor.

Bu görseller hem estetik hem de güvenlik amacı taşır.

İzmir, Efes Antik Kenti

İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii