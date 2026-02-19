İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından yeni Başsavcı olarak Fatih Dönmez atandı.
Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz günlerDE Adalet Bakanı olarak atandı.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanacak isim merak ediliyordu.
Akabinde alınan son dakika bilgisine göre Başsavcılığı'na gelen isim netleşti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi