Usulsüz üretim yapan yapı malzemesi firmalarına 54 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu denetlemek amacıyla ülke genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, sektörde ürün güvenliğini artırmak için 81 ilde üreticileri kontrol ediyor.

14 BİN DENETİM, 54 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlığın açıklamasına göre, bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerle hem üretimde standartların korunması hem de tüketici güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.