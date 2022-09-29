İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, Ensonhaber’in Ekopara programına katılarak, 2023'te maaşların ne olacağı konusundaki beklentilerini aktardı.

Aslı Didari - asli.didari@ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarından dikkati çeken konularla ilgili bir uzman görüşü almak istedik.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), kamu personeli sözleşmesi, taşeron işçi, asgari ücret ve memur zammı toplu sözleşme süreçlerini konuştuk.

Nayır, gelecek yılda uygulanması gereken rakamları sıralarken, bu formüllerin resmi makamlarca henüz netleştirilmediğini ve ortalama hesaplarla kendisinin öngörüsü olduğunun altını çizdi.

İşte Nayır’ın soru ve cevaplarla önümüzdeki yıl maaşların geleceği noktaya ait öngörüleri şöyle:

“EYT’de tek bir formül var ama EYT’liler kanunun iptalini istiyor”

EYT hangi aşamada ve hangi formül uygulanacak?

EYT’de 23 seneye kalın çok uzun bir zamandır beklenen aşamaya gelindi. İlk kez bu kadar olumlu sinyaller ve olumlu cümleler kuruluyor. EYT’liler bir formül arayışından çok kanunun iptalini istiyor. EYT’de tek bir model üzerinde anlaşıldığı biliniyor. Ne Almanya ne Hollanda, yeni bir Türk modeli geliyor. Çalışma teknik olarak tamamlandı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. Formül aralıkta Meclis’e gelecek. Benim tahminim erkeklerde 9 bin kadınlarda da 7 bin 200 gün şartının getirilmesi şeklinde olacak.

EYT’den sonra Emellilikte Primi Takılanlar (EPT) devreye girecek.

Sadece EYT’liler değil staj mağdurlarından Bağ-Kur tescil mağdurlarına, doğum borçlanmalarını bekleyen annelere kadar 7’den ‘70’e kadar aslında herkesi ilgilendiren gelişmeleri bekliyor vatandaşlarımız.

Uzmanı anlattı: 2023’de maaşlar ne olacak VİDEO

“Asgari ücret 8 bin lira ya da üzerinde gelebilir”

Asgari ücret belirlerken çalışanlar enflasyona ezdirilmeyeceği belirtiliyor. Bu bakış açısı ile asgari ücret sizce nereye gelecek?

Asgari Ücret Komisyonu aralık ayında toplanacak ve ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyonu çok önemle bir rol oynayacak. Asgari ücretin yüzde 80-yüzde 100 artış yapılacağını duyuyorum. Bu rakamlarda çok fazla ümit var etmemek lazım. İşveren de yüksek bir asgari ücret bekliyor ancak devletin vereceği desteği de merak ediyor. Benim öngörüme göre asgari ücret yüzde 50-yüzde 60 artırılarak net 8 bin lira ila 8 bin 500 lira arasına olacak.

“Sözleşmeli personel konusu çözümlenecek”

Kamuda sözleşmeli personel ya da taşeron işçi sorunu nasıl çözülecek?

Kamuda sözleşmeli personele kadro verilmesi de önümüzdeki dönem giderilecek sorunlardan birisi olacak. Çok uzun süredir yapılan çalışmalar tamamlandı ve yaklaşık 516 bin kişi bu sorunun çözümünü bekliyor.

“En düşük memur maaşı yüzde 50-60 zamlanacak”

Memur zammı toplu sözleşme süreci nasıl ilerleyecek ve memur maaşına yüzde kaç zam yapılacak?

Memur zammı toplu sözleşmede belirli bir oran ve bu orana enflasyon farkının eklenmesi ile elde ediliyor. “En düşük memur maaşı şu kadar olur demek“ şu an için doğru olmaz. Ancak yüzde 67’lik yıl sonu enflasyon tahminlerine bakarak bu rakamların yüzde 50-60 zamlanacağını beklediğimizi söyleyebiliriz.

“En düşük emekli maaşı 5 bin lira olacak”

En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı kaç lira olacak?

Şu anda 3 bin 500 lira olarak kullanılan SSK ve Bağ-Kur’lulara verilecek en düşük maaşın 5 bin lira ya da 5 bin 500 lira olacağını tahmin edebiliyorum.

Mert Nayır’in da açıklamlarında belirttiği gibi gelişmeleri hep birlikte takip edip, bekleyip göreceğiz.