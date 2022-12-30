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    Uzmanlar EYT'lileri borçlanma talebi süresi için uyardı

    EYT'liler, yeni yıl girmeden eksik günleri tamamlamak için borçlanma kuyruklarına girdi. Uzmanlar, yılbaşından sonraya kalıp yüzde 54,66 daha fazla para ödememeleri için EYT'lilere yöntem önerdi.
    • Özel Haber
    • 30.12.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 09:42
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    Uzmanlar EYT'lileri borçlanma talebi süresi için uyardı

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar  emeklilik hakkını elde etti.

    Emekli olacakların bundan sonraki süreci, düzenlemenin kanunlaşması ile birlikte başlayacak.

    Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması hesaplanıyor.

    Ancak EYT'liler ilk adım olarak eksik gün ve pirimlerini doldurmak amacıyla askerlik, doğum gibi sürelerde borçlanmaya gitmek için dün itibariyle SGK bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

    "Yılbaşından önce borçlanma talebinde bulunun"

    Bu aşamada uzmanlar, EYT'li olup gün sayısı eksik olanların mutlaka yılbaşından önce borçlanma talebinde bulunmasını istiyor.

    "Yılbaşından sonra ödenecek miktar yüzde 54,66 daha fazla"

    Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa Kılıç, borçlanma için yılbaşından sonra ödenecek miktarın yüzde 54,66 daha fazla olacağını belirtiyor.

    kuyruk

    "Hizmet borçlanma dilekçelerinizi iadeli taahhütlü postalayın"

    Kılıç, konu ile ilgili açıklamasında EYT'lilere seslenerek, "E-Devlet ve SGK çok yoğun, hizmet borçlanma dilekçelerinizi iadeli taahhütlü olacak şekilde son iki gün içinde postane aracılığıyla SGK'ya gönderebilir ve 2022 yılı ücretleri üzerinden borçlanma imkanı yakalayabilirsiniz." diyor.

    Mustafa Kılıç, askerlik ve doğum borçlanmasında bulunmak isteyenler için EYT'lilerin bugünü ve yarını değerlendirmesi gerektiğini söylüyor.

    SGK

    Cumartesi günü de başvuru yapılabilecek

    Yarın yılın son günü hafta sonuna gelmesine rağmen İstanbul'da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bağlı tüm merkezlerde hizmet verilmeye devam edilecek.
    Ayrıca sosyal güvenliğe dair birçok işlem e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor.

    SGK


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