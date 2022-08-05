Vahit Kirişci: 60 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 60 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını yayınladığı bir mesajla bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından tarımsal destek ödemeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek tutarlarının bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyuran Kirişci, şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı ve bereketli olsun"

"60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Alanlarına göre destek tutarları

Bakan Kirişci'nin paylaştığı tabloya göre; kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 34 milyon 84 bin 579 TL, uzman eller proje desteği 13 milyon 521 bin 975 TL, et regülasyonu desteği 8 milyon 455 bin TL, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği 4 milyon 455 bin 200 TL olarak ödenecek.