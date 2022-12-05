Vahit Kirişci: İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranı en aza indirilmeli

İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını en aza indirmek için belediyelere çağrı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Belediyeler Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği"nde konuştu.

Bakan Kirişci, su kayıp kaçağı konusunda iş birliğine hazır olduklarını savunarak belediyeleri dikkatli olmaya çağırdı.

"Türkiye'nin yıllık kullanılabilir tatlı su potansiyeli 112 milyar metreküp"

Türkiye'nin yıllık kullanılabilir tatlı su potansiyelinin, 112 milyar metreküp olduğuna dikkati çeken Kirişci, bunun 58 milyar metreküpünün kullanıldığını vurguladı.

Depolanan su miktarının 183 milyar metreküp düzeyine çıktığını belirten Kirişci, yapılan barajların ve yer altı depolama çalışmalarının bu miktarın artmasına katkı sağladığını söyledi.

"Suyun verimli kullanılmasında en büyük paydaşlar yerel yönetimler"

Kirişci, suyun verimli kullanılmasında en büyük paydaşlarının yerel yönetimler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarımsal sulamayla ilgili de yerel yönetimlerimizin bizimle iş birlikleri var. İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Tarımsal sulamada suyu üretim için kullanıyoruz. İçme alanındaki suyu tamamıyla israf ediyoruz ve o suların yeniden kazanılması gerekiyor. Özellikle siteler ve yeni yapılan konutlarda suların tekrar kullanılması konusunda görevin yerel yönetimlere düştüğünü vurgulamak istiyorum. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 'Su vatandır, su medeniyettir, su geleceğimizdir' diyerek suda sıfır israf hedefimize ulaşmak için, Su Verimliliği Seferberliğini başlattığımız etkinlikle, Türkiye Yüzyılı şarkımızda olduğu gibi 'Yarın Değil, Hemen Şimdi' diyorum."