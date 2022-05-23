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    Vahit Kirişci: Pancar üreticilerine 490 milyon TL nakdi avans ödenecek

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pancar üreten 28 bin 800 çiftçiye 490 milyon lira avans ödemesi yapılacağını duyurdu. Avanslar, 24 Mayıs'ta hesaplara yatacak.
    • 23.05.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:44
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    Vahit Kirişci: Pancar üreticilerine 490 milyon TL nakdi avans ödenecek

    Hükümetin çiftçiye desteği sürüyor.

    Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir destek duyurusu yaptı.

    490 milyon TL nakdi avans

    Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pancar üreten 28 bin 800 çiftçiye toplamda yaklaşık 490 milyon TL nakdi avans ödemesi yapılacağını duyurdu.

    Kirişçi, "2022 yılında pancar eken çiftçilerimize 1 ton pancar için verilecek avans, yüzde 290 artışla 18 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkarıldı.

    Tükşeker ile sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon TL nakdi avans ödemesi yapılacak.

    Avans desteği faizsiz verilecek

    Çiftçilerimizin pancar ekim ve sulamalarında kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan nakdi avanslar, 24 Mayıs'ta çiftçimizin hesabında olacaktır." ifadelerine yer verdi.

    Vahit Kirişci: Pancar üreticilerine 490 milyon TL nakdi avans ödenecek #1


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