Vedat Işıkhan: Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmamız yok Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kendisine sorulan soru üzerine kamuoyunu meşgul eden çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

AA

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının gündemi meşgul eden konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, verdiği yanıtlarla 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanın olduğunu ancak mesai saatlerinin kısalması ile ilgili bir çalışmanın olmadığını belirtti.

"MALİYE BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." dedi.

2025 YILINDA EMEKLİ OLACAKLARIN DÜŞÜK MAAŞ ALMA OLASILIĞI İLE İLGİLİ SORUYA CEVAP VERDİ

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." diye konuştu.

"ÇALIŞMA SAATLERİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOK"

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)