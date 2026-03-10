Diğer bankaların kredi kartları da artık Yapı Kredi Mobil’de

Kullanıcıların farklı banka ve finansal kuruluşlarda bulunan kredi kartı, banka kartı, ek kart ve ön ödemeli kartlarını da Yapı Kredi Mobil’e taşıyabildiği bu yeni özellik sayesinde, müşteriler Türkiye’de ilk kez tüm kart hareketlerini tek ekran üzerinden görüntüleyebilecek, hesap kesim ve son ödeme tarihi bilgilerine erişebilecek.

Yapı Kredi, “Kart Ekleme” özelliğinin yanı sıra açık bankacılık altyapısını ödeme süreçlerine de taşıyor. Müşteriler artık diğer bankalardan Yapı Kredi’ye düzenli para transferi talimatı verebilecekleri gibi, Yapı Kredi üzerinden de diğer kurumlar arasında düzenli para gönderimi talimatı oluşturabilecek. Bununla birlikte, bugüne kadar yalnızca anlık yapılabilen diğer bankadan para gönderme işlemleri ileri tarihli olarak da planlanabilecek.

TÜM KART HAREKETLERİ TEK EKRANDA

Yapı Kredi olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak her türlü inovasyonu hayata geçirmeye hazır olduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi:

“Günümüzde birden fazla bankada farklı kartlara sahip kullanıcılar için kredi kartı hareketlerini takip etmek oldukça zor ve dağınık bir deneyim haline geldi. Farklı bankaların farklı uygulamaları üzerinden kart hareketlerini takip etmek yerine, açık bankacılığın bize verdiği imkânı da kullanarak diğer bankalardaki kredi kartlarını tek çatıda birleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yenilik sayesinde karmaşık yapıyı ortadan kaldırıyoruz. Böylece müşterilerimize, Bankam+ üzerinden hesapları yanında kredi kartlarını da tek bir ekrandan takip edebilecekleri sade ve bütüncül bir deneyim sunuyoruz. Yeni özelliğimizle birlikte kullanıcılar, diğer bankalardaki kartlarını Yapı Kredi Mobil’e ekleyebiliyor; harcamalarını, limitlerini, son ödeme tarihlerini tek bir merkezden konsolide biçimde görüntüleyebiliyor.

Uygulama mağazalarındaki en yüksek puana sahip bankacılık uygulaması olan Yapı Kredi Mobil’i yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ederken, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı; kartlarını, hesaplarını ve tüm finansal akışlarını tek bir sade ekranda yönetebildikleri güçlü bir dijital ekosistem sunmayı hedefliyoruz. Böylece müşterilerimiz, en memnun oldukları bankacılık uygulaması üzerinden tüm hesap ve kartlarını kolaylıkla yönetebilecek. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeniliklerle açık bankacılığı, müşteri deneyimini dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak kullanmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”