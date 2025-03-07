AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye olarak, kadın emeği noktasında ciddi adımlar atıldığını ve politikalar geliştirildiğini vurguladı.

Kadınları istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş ve aile uyumu, çalışma şartları da dahil olmak üzere, her alanda güçlendirmeye önem verdiklerini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen, "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni"ne katıldı.

"KADINLAR EMEKÇİLER"

Burada konuşan Işıkhan, toplumsal hayatın hangi alanında yer alırsa alsın, ister evinde ister tarlada ister iş hayatında ister yönetici koltuğunda ya da bir makamda olsun, tüm kadınların emekçi olduğunu söyledi.

Çalışma hayatında kadınların aklına, fikrine ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Kadınları istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş ve aile uyumu, çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz. Kadın istihdamını artırma ve nitelikli işgücü hedeflerimize yönelik olarak, özellikle İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz program ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, "İş Pozitif"i geçen yıl hayata geçirdiklerini ve bu projeyle, 950 bini aşkın kadının, işe yerleşmesine aracılık ettiklerini aktardı.

"7 BİN 500 LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ VERİYORUZ"

İş Pozitif'e ilave olarak, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi"ne (KİPAP) katılımcı olan kadınlara, çocuk bakım desteği sunduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

İşverenlere her kadın işçi için en fazla 3 ay, aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği de sağlıyoruz. Yine İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz aktif işgücü programlarımız kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda, programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz. Sadece 2024 yılı boyunca aktif iş gücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır.

Vedat Işıkhan, 2024'te işe yerleşen 1,5 milyon vatandaşın 556 bininin kadın olduğuna dikkati çekerek bu verilerin, kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmi ile kalkınma ve gelişme sürecinde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını gösterdiğini söyledi.

İŞKUR tarafından yürütülen istihdam programlarına da değinen Işıkhan, "Çalışma hayatına ara veren annelere doğum borçlanması ile en fazla 3 çocuk ve 6 yıla kadar eksik prim günlerini tamamlama imkanı sağlanmaktadır. Ölüm aylığı almaktayken evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği ödenmektedir. Ayrıca, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Doğum yapan sigortalı annelere, emzirme ödeneği ödenmektedir." diye konuştu.